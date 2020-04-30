鮪魚大王、航太零件廠都加碼投資　經濟部三大方案看見破兆車尾燈

▲經濟部投資台灣事務所今（30）日通過最新投資案，耀星科技及政澄水產等六家中小企業，將擴大投資31億元在台打造新產線或擴廠。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投資台灣事務所今（30）日通過最新投資案，包括光鈦國際、印能科技、耀星科技、碩陽電機、秀強企業及政澄水產，將擴大投資31億元在台打造新產線或擴廠；官員指出，投資臺灣3大方案已帶動465家企業投資約9,841億元，已看得到「破兆元」的車尾燈。

經濟部表示，「中小企業加速投資行動方案」已召開38次聯審，通過219家中小企業投資約942億元，帶來9,028個本國就業機會。

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其中，耀星科技從事精密機械加工、航太零件製造，主要生產世界各大品牌真空泵浦的副廠維修零件，自產自銷行銷全球。航太零件製造，是臺灣少數能完整取得國際認證的航空零件製造廠，專為長榮航太與中科院生產航太關鍵零件，近年來更與中科院合作發展特殊加工技術。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

為深耕台灣提升製造技術能力，協助國家整體研發能量，追求台灣製造成為高品質代名詞，耀星科技預計招募本國員工12名，斥資近4億元於桃園蘆竹設立新廠整併現有產線，另將持續投入新技術與新產品研發，為提升台灣工業技術能力繼續努力，開創更多台灣人的驕傲。

另外，政澄水產為外銷日本高級鮪魚廠，為打破傳統鮪魚加工生產過度依賴勞動力的型態，預計斥資逾4億元，在高雄小港新建鮪魚智慧流程生產工廠，嚴格把關食品安全，同時積極發展電商平台，為客戶提供量身訂做產品，開闢市場區隔，打造南臺灣鮪魚加工智慧鏈標竿企業，可為國內增加20個工作機會，未來將擴大推廣電子商務平台及鮪魚相關系列伴手禮，希望能成為全台第一家鮪魚大王。