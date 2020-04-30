央行公開理監事會議紀錄！面對嚴峻經濟前景　全體理事同意利率調降1碼

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（30）日公布今年第一季理監事會議議事紀錄，在利率政策討論部分，央行理事一致同意調降政策利率0.25個百分點，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別調整為年息1.125%、1.5%及3.375%；央行理事指出，考量各國紛紛降息、台灣經濟情勢與疫情衝擊同意降息，但也認為降息實質意義不大，而對於未來政策利率調整空間，理事也表示須考量調降幅度，以預留未來貨幣政策空間。

數位理事對於降息意涵、降息幅度及未來貨幣政策運用空間表達看法。在降息意涵方面，兩位理事贊同降息，同時指出降息對刺激消費或投資的效果雖然預期有限，但作為政策宣示確有其必要性，且藉由降息表達央行趨向寬鬆的貨幣政策，以及提供市場充裕流動性的決心。另位理事表示，長期以來重貼現率的實質效果並不顯著，即使有宣示效果，其效果亦有鈍化的現象。

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另在降息幅度及未來貨幣政策運用空間方面，有位理事指出，降息本身效果或許不大，但各國當前降息的幅度相對較大，尤其是美國高達6碼，因此，同意央行降息1碼。另位理事表示，外界普遍預期央行會降息，儘管他國降幅較大，但基於現實面的考量，同意央行降息1碼。有位理事認為，全球主要經濟體紛紛降息，鑑於台灣仍有降息空間，以宣示效果考量，實不宜落後其他國家太多；因降息對家庭與企業利息負擔亦稍有助益，降息1碼應屬允當。

▲ 央行第一季理監事會議，決議調降政策利率1碼。（圖／記者湯興漢攝）

有位理事則指出，本次調降政策利率1碼雖係反映當前嚴峻的經濟情勢，惟若疫情持續，央行恐將再度面臨降息壓力；由於政策利率已處於相對較低的水準，未來貨幣政策運用的空間將有限。另位理事表示，由於疫情衝擊的持續期間具高度不確定性，因此，贊成降息，惟宜考量調降幅度，以預留貨幣政策空間。

有位理事認為，央行多年未降息，儘管市場也有臆測降息1碼，央行仍宜思考未來再降息的可能性，抑或採行其他因應措施。另位理事表示，現階段貨幣政策效果不大，惟考量國外經濟前景存在高度不確定性，國內經濟成長下修且情勢不明朗，贊同降息；但考量目前政策利率已低及未來降息空間，似可考慮只降半碼。有位理事則指出，當前諸多國家降息，台美利差逐漸縮小，將來恐引發熱錢流入的問題。而過去央行未隨其他國家調整利率，現則跟進降息，恐使央行未來可運用的貨幣政策空間縮小，似宜多方綜合考量，包括利差及熱錢流入等問題。

另位理事表示，採取預防性(preemptive)的貨幣政策要迅速且勇敢，央行降息後的貨幣政策空間雖然會縮小，但台灣絕對不會發生負利率的情況；本次降息同時搭配實施中小企業融通專案，即可知降息目的在於救急不是救窮，是要協助中小企業度過營運難關，不在於刺激消費或投資。

另位理事指出，2008年全球金融危機之際，央行於當年9月至12月原訂召開2次例行會議，但期間內共召開6次會議因應變局；因此，若有必要，央行可隨時召開常務理事會議或臨時理事會議來討論貨幣政策。