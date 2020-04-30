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力挺小老闆！小規模營業人紓困貸款　保證件數已破萬件

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▲▼金管會主委顧立雄出席央行專案融通小規模營業人信合社、信保基金、合庫三方合約簽約典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲央行專案融通小規模營業人信合社、信保基金、合庫三方合約簽約典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

為了幫助小老闆、小頭家度過新冠肺炎（CONID-19）疫情的經濟寒冬，政府推小規模營業人紓困低利貸款，最高可申請貸款達50萬元；央行總裁楊金龍今（30）日表示，小規模營業人自4月20日開辦至昨日止，已經辦理了7800多件，保證金額達37億元，但是到今天中午為止，則已經破萬件。

楊金龍今日出席合庫所舉辦的「中央銀行專案融通小規模營業人，信保基金、信合社、合作金庫三方合約簽約典禮。

請繼續往下閱讀...

楊金龍就公布銀行辦理小規模營業人的成績，到了29日已經力挺了7800個頭家，但今日中午據信保基金的數字，保證件數已經破萬件了。

楊金龍進一步表示，考量小規模營業人與基層的金融機構像是信用合作社等往來密切，所以自5月4日央行將基層金融機構納入小規模營業人貸款的辦理行列，讓政府的美意可以深入到更為民間、更接地氣，幫助小頭家、小老闆。

其中農漁會的信用部透過農業金庫向央行申請專案融通，而信用合作社則可透過合庫彙整向央行申請專案融通。央行的小規模營業人為不用開發票的營業人，可向銀行貸款最高50萬元，利率不超過1%，信用保證為十成。

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