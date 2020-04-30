5萬人搶辦勞工10萬元紓困貸款！開辦首日爆棚　勞動部：下周討論加碼

▲勞動部次長林明裕。（圖／行政院提供）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣就業市場，對此勞動部推出多項紓困方案，其中今天開始上路的「勞工低利紓困貸款」一上線就湧進大批民眾申辦，勞動部次長林明裕今天下午表示，從今天申辦的情況來看，預估可超過5萬件申請案，不排除下周再增加400億元，多40萬個名額。

此次的勞工紓困貸款由政府編列500億元，預估可有50萬名勞工受惠，不過，勞動部指出，根據今天的一上午的申辦情況來看，已經有2萬6946人申辦，推估加上下午的申辦人數有望超過5萬件。

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對此，林明裕坦承，日前已經有跟政院協商，若是紓困貸款申辦情形熱烈，下周將會進一步討論是否要增加預算400億元，預計可增加40萬人受惠。而政委龔明鑫也說，加碼額度將在下周討論。

該方案申請貸款勞工先要通過銀行的信用評分表，只要60分就可通過。若一般勞工只要過去12個月內有6個月勞保投保紀錄，就可獲得60分；若勞保投保薪資2萬3800元以上，每個月可加10分。至於沒有勞保的勞工，只要檢附過去1年內有6個月收入2萬3800元以上，也可以拿到60分。

據了解，一旦提出申請最快可在3天核貸成功，再3天即會撥款，因此從申貸到領到錢最快只需6個工作天。