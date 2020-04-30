37歲人母假扮15歲少女「釣變態狼」　私訊「都是GG照」：想跟妳睡！

▲勇敢的鮑爾扮成15歲少女，上網釣出百名戀童癖變態狼。（圖／翻攝Youtube）

圖文／CTWANT

美國一位37歲的母親鮑爾Roo Powell，育有三個孩子，在科技公司上班的她，開始意識到兒童在使用網路時的安全問題，且發現網路上其實有許多戀童癖，正在朝著年幼的孩子伸出魔爪，因此她決定和同事們組成一個「捕狼隊」，將自己的照片修成一名15歲少女來「釣狼」。

綜合外媒報導，鮑爾所工作的科技公司在2年前攔截到一名12歲少女與一名40歲戀童癖的私訊對話，內容其實並非單純聊天，這名大叔不斷引誘少女拍下不雅照與影片傳送給他，而少女的母親和學校老師皆未發現此事，讓鮑爾和他的工作團隊相當震驚。

▲鮑爾「變臉」後，年輕了20幾歲，果然釣到不少戀童癖色狼。（圖／翻攝Youtube）

因此，鮑爾決定和他的同事組成一個「捕狼小組」，並將自己的照片修圖成一位看起來年紀像15歲少女，並創立一個社群假帳號，在上面PO出自己的生活照片，學習青少年的行為舉止，用這種方式來「引狼上鉤」。

這個假帳號才剛上線一小時，就收到了7名男性私訊，且內容都相當露骨，「你的內衣尺碼是什麼？」、「好想跟你睡在一起」、「真遺憾你不在我身邊，不然我就可以好好蹂躪你」，且才9天，就有92名戀童癖男子私訊她，內容全都不堪入目，有的男性還不斷傳來生殖器照片，讓整個小組的人看了全都嚇壞。

鮑爾和他的團隊也決定將其中一名男子約出來，並由鮑爾假扮成一位少女和男子在飯店大廳碰面，之後再由事先安排好的便衣刑警來幫助鮑爾脫困。事後，捕狼小組也將蒐集到的資訊整理好後交給FBI，希望政府能對此事更加重視。

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