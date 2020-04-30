近百萬人搶辦勞保局3萬補貼　勞動部：目前未規畫放寬申請資格

▲勞動部次長林明裕。（圖／行政院提供）

記者余弦妙／台北報導

勞動部首次開辦的「自營作業者或無一定雇主的勞工」每人補貼3萬元方案，自開辦以來吸引大批民眾申辦，勞保局表示，累計開辦至今以來，已經有97萬7702件申請。

勞保局表示，今天已經撥付補貼款給9萬6161人領到錢，明天預計將會有7萬4884人領到，累計人數將會有87萬3846人領到，接下來幾天，也會依照申請的順序，陸續入帳。

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該項方案當時預估會有110萬人受惠，截至今天下午17時為止已有97萬7702人申辦，這也代表該項紓困方案確實很受到民眾注意。

▼勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形。（圖／記者黃國霖攝）

另外，勞動部針對自營業者的紓困方案，設定勞保投保薪資24,000元的申請門檻，國民黨立院黨團要求放寬至34,800元，讓更多勞工可以申請。對此，勞動部政務次長林明裕回應，如果放寬申請資格，恐怕會稀釋資源，勞動部紓困以照顧未達課稅門檻的低薪勞工為優先。

這項方案主要是要紓困沒有一定雇主的勞工，或是自營作業者，例如外送員、保母、自營的小型早餐店老闆等等，每人補助3萬元。

不過，這項方案也不是人人有獎，必須符合3個條件，也就是在3月31日前，已在職業工會參加勞工保險且在保中，投保薪資2萬4000元以下，及107年個人綜合所得未達課稅標準，符合以上三個資格才可提出申請。勞保局受理申請時間只有1個月，4月20日開始到5月22日止。

提出申請方式為，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，勞動部就會進行審核，經審核通過後，7至14天內即會把3萬元補貼匯至帳戶。