108年公司治理前5%有13家新進榜　12家公司連六年位居前段班

▲ 台積電六屆以來排名都在前5%之內。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

證交所公布第六屆（108年度）公司治理評鑑結果，共有901家上市公司及699家上櫃公司受評，依得分情形分為7個級距，排名前5%的上市公司共有45家，其中有13家新進榜。

上市公司中，排名前5%的級距競爭激烈，45家公司中有13家新進榜，其中有4家公司是第一屆以來首次擠進前5%，包含聚陽、永豐金、貿聯-KY、合庫金。

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另一方面，連續六屆穩守排名前5%的公司共有12家，包含統一、東元、裕隆、中華、聯電、台積電、玉山金、統一超、台灣大、創意、遠傳、信義。

在排名前5%的公司當中，高達24家上市公司市值超過1000億（佔53%），公司較有資源、公司治理也做得較好；在產業類別部分，電子業有16家、金融保險業則有11家。

最後一級距（81~100%）公司有180家，證交所為激勵最後一級距排名的公司落實公司治理，排名落在81~100%的公司需要在年報當中揭露每位董監個別酬金，以及酬薪前5高的經理人酬金，希望藉此讓公司做得更好。但證交所也指出，如果台灣大、小公司的公司治理都有所進步，後續考慮將最末級的級距縮小，讓排名後面的公司可以更明確、有更多動力。

今年評級項目共85題，股東平權指標佔17%，董事會結構與運作最重、佔了29%，提升資訊透明佔比21%，落實社會責任佔比18%。而今年除了量化指標之外，也有質化指標22項，包含董事會成員、傳承規劃、組成情形、運作情形等，以書面說明方式評級，了解公司治理的實踐與落實。