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宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用

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▲宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用。（圖／HTC提供）

▲宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線，開放企業免費使用。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（30）日宣布VIVE Sync－VR遠程協作和虛擬會議平台將提供免費Beta版，開放一般企業和員工均可使用，並專為企業而設計，主要在提高跨團隊溝通和生產力，是一種安全且操作簡便的VR遠程協作工具，允許內部和外部團隊在虛擬空間中聚會。
 
HTC VIVE內容開發與製作副總裁David Sapienza表示，VIVE Sync使世界各地的同事和合作夥伴可以在共享的虛擬空間中進行互動與溝通，從而提高生產力，協作和團隊合作默契，讓未來的工作型態迅速變得更加全球化及零距離，而VR虛擬實境是成功實現這一新型態所需的解決方案。

▲宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用。（圖／HTC提供）

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▲VIVE Sync中的會議桌形式。（圖／HTC提供）
 
根據蓋洛普（Gallup）所提供的「美國勞動力現況報告」，遠程工作正迅速成為新常態的一部分，該報告指出，有43％的員工固定會有一段時間處於遠程工作型態，而有37％的員工願意為了能擁有彈性的工作型態和遠程辦公而換公司。

根據「工作連結調查(The Work Connectivity Survey)」發現，遠程工作人員更有可能因為寂寞而選擇離職，而43％的員工表示，更多的面對面工作時間將有助於與團隊建立更深的關係，藉由VIVE Sync，團隊中成員可以繼續有效地進行與管理者之間面對面會議，以提高參與度、協作和生產力。
 
NVIDIA XR總監David Weinstein表示，透過像VIVE Sync這樣的應用平台，將可協助那些遠程工作的團隊提升合作效力與生產力，像是NVIDIA VRS和VIVE Pro Eye優化VIVE Sync的效能，讓全球的使用者在進行面對面會議時，能更增加親歷現場的連結感。

▲宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用。（圖／HTC提供）

▲VIVE SYNC中有大螢幕簡報功能。（圖／HTC提供）
 
宏達電說明，目前將提供免費的VIVE Sync Beta版給企業與員工使用，企業將可以使用的功能，包含個人語音筆記、會議桌和會議廳形式、兼容VIVE生態系各種設備、整合支援OneDrive功能、3D物件展示、3D繪圖、3D虛擬人像設計。

宏達電強調，VIVE Sync Beta版未來將持續新增更多功能與服務，像是擴展硬體相容性，以支持更廣的VR生態系設備，以及開放個人電腦PC使用者同步參與，甚至是支援會議控制權功能的召集人控制權，還有記錄整個會議內容，讓無法參加會議者共享會議記錄。

▲宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用。（圖／HTC提供）

▲VIVE Sync會議廳階梯式座位形式。（圖／HTC提供）

▲宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用。（圖／HTC提供）

▲VIVE SYNC中的3D物件展示。（圖／HTC提供）

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