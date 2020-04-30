加州7名高風險性犯罪者提前獲釋　極可能再度犯案

▲加州「七匹狼」在新冠疫情期間被提前釋放。（圖／橘郡地方檢察官辦公室檔案照）

國際中心／綜合報導

美國加州一名地方檢察官周三（28日）向大眾發出警告，當地有7名「高風險」的性犯罪者在新冠疫情期間已被提前釋放，而他們極可能會再度犯案。這些人當中包括性暴力犯、甚至及性侵未成年人的惡狼。

「福斯新聞網」等媒體報導，加州橘郡（Orange County）地方檢察官史畢沙（Todd Spitzer）在一份聲明中說：「這些高風險性犯罪者是最危險的那種罪犯、也是最容易再犯的罪犯。他們正在盡一切努力躲避被派來監視他們的假釋官發現，如此一來他們就有可能犯下更多的性犯罪。」

橘郡地方檢察官辦公室在新聞稿中指出， 儘管這些性犯罪者曾有過破壞GPS監控設備的前科，但他們仍在4月7日至4月22日之間被臨時法官戴恩(Joseph Dane)下令釋放。

在這群狼獲釋引發爭議後，橘郡治安官巴恩斯（Don Barnes）否認這們人獲釋跟與他有直接關係。他在29日發布的聲明中說，「這些囚犯是根據法庭的命令被釋放的，跟我採取的阻止新冠肺炎疫情在橘郡監獄蔓延的措施沒有任何關係。」他同時強調，自己沒有理由提前釋放這些人，因為目前監獄還沒有人滿為患。

美國媒體報導，全美各地的監獄都受到這次新冠疫情波及。監獄改革者一直想辦法釋放弱勢囚犯，認為此舉不但能防止弱勢囚犯受到傷害，還能減緩監獄爆滿的壓力，確保有適當的社交距離，減少病毒在囚犯之間傳播。

據了解，加州州立監獄系統提前釋放了3500名非暴力囚犯，但當中並沒有多少人在獲釋前接受了新冠肺炎檢測。