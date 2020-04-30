疫情拖累民間消費　主計總處下修首季GDP為1.54％　

▲行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（30）日公布2020年第1季經濟成長率概估統計為1.54％，較2月預測數(1.80％)減少0.26個百分點。主要是受到新冠肺炎疫情影響，民間消費不如預期所致。

主計總處表示，第1季民間消費因疫情影響，國人減少外出消費及休閒旅遊活動，但宅經濟大為盛行，整體而言，商品類消費影響較小，服務類則衝擊明顯。併計各項並剔除物價因素後，概估第1季民間消費負成長0.97％(2月預測成長0.75％)，為92年第2季因SARS影響負成長1.14％，及97、98年因全球金融風暴連續5季負成長後再次衰退，對經濟成長負貢獻0.53個百分點。

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另外，政府消費成長3.67％(2月預測成長2.79％)，對經濟成長貢獻0.48個百分點。

資本形成方面，第1季新台幣計價資本設備進口增1.50％，其中半導體設備增4.34％，挹注機械設備投資，運輸工具投資則有業者增購貨車及貨船帶動，加上營建工程投資穩定成長，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估資本形成(包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動)實質成長3.13％(2月預測成長3.30％)，對經濟成長貢獻0.73個百分點。

最後，主計總處指出，總計第1季國內需求成長0.73％，對經濟成長貢獻0.68個百分點。