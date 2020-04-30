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強逼13歲女兒初夜賣醫生...任由「多男侵犯」！35歲狠母爽賺127萬

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阮母與阮姓醫師雙雙被判刑。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

▲13歲少女何其無辜，只因生錯家庭。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

越南一名阮姓母親為了還債，居然將年僅13歲女兒的初夜賣給阮姓醫生，任由對方在女兒身上踐踏，前後得手一億越南盾（約新台幣127萬元）。法院判決結果近日出爐，阮姓母親被依組織非法賣淫罪判6年有期徒刑，至於阮姓醫師則被依侵害未成年人罪判57個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據《今日頭條》報導，35歲阮姓母親2018年9月在網路上發布「出售少女童貞」貼文，吸引35歲阮姓醫生前來詢問，最後雙方達成100美元（約新台幣2972元）進行性交易，親手將13歲女兒推向火坑。後來阮姓醫生在報紙上發現了一個秘密賣淫組織，打電話叫阮姓母親將女兒帶出，混入淫窟繼續賺錢。

阮母2018年10月26日收到1500萬越南盾（約新台幣1.9萬）後，將女兒交給阮姓醫師；可憐的13歲少女被阮姓醫師安排與多人發生性關係，直到隔年6月底全案才曝光。

警方調查，阮姓母親不僅在網上出售女兒童貞，還與嫖客阮姓醫師聯手逼女兒下海賣淫，前後獲利一億越南盾（約新台幣127萬元）；而全案之所以會曝光，是因為阮母與阮姓醫師互相有矛盾，疑似分贓不均，才會讓阮母氣到報案、揭發一切，否則少女不知道還要被凌辱多久。

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