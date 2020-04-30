「金正恩根本沒死只是在擺爛！」金日成大學畢業記者：他被肺炎搞瘋了

▲朱聖河認為，金正恩受疫情影響被搞得進退兩難，因此精神耗弱。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

現年36歲的北韓領導人金正恩病危說滿天飛，有人猜測他因手術失敗成為植物人，也有人稱他已腦死或病逝，不過這些消息都尚未獲得北韓官方證實。《東亞日報》一名畢業於北韓金日成大學的記者「朱聖河」（주성하，音譯）便在自己的Youtube頻道上聲稱，其實金正恩並沒有死亡，只是被新冠肺炎給搞到「超厭世」。

朱聖河29日在Youtube頻道「朱聖河TV」上傳的影片中表示，根據可靠消息指出，其實金正恩並沒有病危，這陣子會消失在外界面前只是因為被新冠肺炎搞到「精神耗弱」而已。朱聖河說，金正恩最近從4月開始，下達的命令都令下屬感到非常困惑，甚至還會出口痛罵身旁權臣，甚至連簽呈都不肯批示了。

▲金正恩原本打算靠觀光業賺錢，沒想到卻遇上新冠肺炎。（圖／路透）

朱聖河提到，北韓受到制裁行動影響，經濟來源幾乎全被斷絕，因此大陸國家主席習近平曾在2019年答應金正恩會送100萬名陸客到北韓觀光，讓北韓賺取觀光收入。金正恩把習近平的承諾當作唯一的希望，投入所有勞動力，就為了趕在今年讓各觀光建設完工，怎知年初卻突然爆發新冠肺炎疫情，讓所有工程全面喊卡，北韓只能說是處境慘上加慘。

北韓為了迎接中國大陸百萬觀光客，致力於打造元山葛麻海岸旅遊區、三池淵建設工程等各項風景區與基礎建設，沒想到卻碰上新冠肺炎大爆發，讓本來就採鎖國政策的金正恩根本不敢讓陸客入境北韓，甚至加強邊境管制。朱聖河認為，按照目前疫情發展，不用說2020年，北韓可能到2022年都無法發展觀光業，然而人進不來，投入的建設成本根本無法回收。據悉，元山葛麻海岸旅遊區、三池淵建設工程早就因此全面中斷。

朱聖河說，金正恩陷入巨大的危機，無法做出其他抉擇，但是時間一久，北韓的國庫只會越來越空虛，人民的不滿也會越來愈高。陷入兩難的金正恩因此對人生失去希望，對一切事物失去動力，最近甚至不願意在簽呈上簽字批示。

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