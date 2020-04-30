　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遠離病毒最後淨土！全球33地區「通報0病例」　共同特點曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲諾魯,孩童,小孩,海灘,玩耍。（圖／達志影像／美聯社）

▲太平洋島國諾魯（Nauru）目前尚未通報新冠肺炎病例。圖為諾魯一名孩童在海灘上玩耍。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐，全球累計超過320萬例確診、22萬多人染疫去世。但是，世界上仍有33個國家或地區目前尚未通報任何一起病例，被認為是遠離病毒的「最後淨土」，這些地方的共同特點就是領土規模較小，地理位置難以抵達，或者人口稀少。

根據數據，截至4月20日為止，聯合國所承認的國家中，214國出現新冠肺炎病例，其中大約190國發生本土感染，至少166國通報死亡病例，且北美洲、中東地區所有國家全數失守。

綜合外媒報導，儘管疫情全球蔓延，世界上仍有33個國家或地區尚未通報任何一起新冠肺炎病例，這些地區的共同特點就是領土規模較小，地理位置較難抵達，或者人口稀少。

▲索羅門群島,荷尼阿拉市,Honiara。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒整理指出，目前尚未通報病例的國家大多較難抵達、人口稀少。圖為索羅門群島（Solomon Islands）首都荷尼阿拉市（Honiara）。（圖／達志影像／美聯社）

尚未通報病例的地方，包括諾魯、吉里巴斯與索羅門群島等太平洋小型島國。另外還有人口稀少的葛摩（Comoros）、賴索托（Lesotho）、塔吉克（Tajikistan）以及土庫曼，上述部分地區是全球人口最少的地方。但是，沒有通報病例，也不代表境內就沒有任何感染。

此外，安奎拉（Anguilla）、格陵蘭、加勒比海島嶼聖巴瑟米（St Barts）、聖露西亞（Saint Lucia）以及葉門宣稱，雖然曾經出現確診，但沒有發生死亡病例，目前也沒有仍在治療的患者，已經成功「根除」病毒。中國、紐西蘭宣布大幅減少新增確診數。西班牙、德國、匈牙利、賽普勒斯和挪威等歐洲國家在疫情趨緩以後，也逐步鬆綁封鎖限制。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
逼13歲女兒初夜賣醫生...任「多男侵犯」！狠媽爽賺127萬
5天0確診！武陵高中校長發文「乾脆提前50分放學～」　2小時
跟殞命女壽星同錢櫃包廂　超商員工搶救5天拔管再添1死
捐口罩「菜市場名爭霸」！全台「怡君」捐最多　男生則是他們
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州擬「關閉所有海灘」　佛州下周「逐步解封」邁阿密維持禁足令

川普：中國「盡其所能讓我敗選」！　稱北京「防疫方式」就是證據

川普宣布「社交距離政策」不延長實施！下周就要飛別州：支持重啟經濟

瑞德西韋有效協助病患「康復速度加快31%」！白宮證實了

快訊／英相強生「宣布當爸」！女友今早倫敦生下男嬰

悶在家裡壓力大！他把妻「丟下8樓陽台」下秒神遊…雙手合十祈禱

她被醉鄰「球棍痛毆2hrs」拖到墓園活埋！苦撐一口氣…挖出生路爬回家

中國快篩試劑爆「準確率僅5.4％」！印度各邦停用…退貨50萬份

台灣又登BBC！學者狂推「5大防疫策略」：我們必須學習

北韓官員也困惑！猜金正恩「心臟關節出問題」…醫師釀失誤

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

【黃寶慧】慧眼看天下／北韓世襲掌權不能斷？　吳子嘉：喬不攏恐軍事政變

遠離病毒最後淨土！全球33地區「通報0病例」　共同特點曝光

強逼13歲女兒初夜賣醫生...任由「多男侵犯」！35歲狠母爽賺127萬

快訊／安倍向執政黨幹事長表明：有意「延長緊急狀態」！

法國研究：該國新冠疫情源自不明毒株，非中國輸入

捕魚被3.9公尺巨鱷攻擊！　他剖開魚肚驚見好友「血腥斷頭和手臂」

日法官也判「思覺失調」無罪！她開車連撞5人...幼女目睹親媽遭輾斃

加州擬「關閉所有海灘」　佛州下周「逐步解封」邁阿密維持禁足令

俄羅斯「單日增7099例」創新高！染疫數衝破10萬　全球疫情最慘第8國

祖父母送「舊皮箱」當大學禮　孫一打開哭笑不得...網：實在必備

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

1月中「病毒未人傳人」譚德塞撇：是中國說的

金正恩的「性」福列車大解密

哆啦A夢來自未來的信　逼哭網友

悶在家壓力大！他把妻丟下8樓陽台

金正恩最新病況曝　美媒爆北韓人事異動：叔叔代掌軍權

挺台入WHA？　安倍：已告訴譚德塞

違反隔離就關鬼屋　村長：他哭了2天

衛星照曝！金正恩專屬列車再現蹤

美媒爆：金正恩10天前腦血管破裂

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing

虎斑貓違反宵禁令遭警察「逮捕」

記者被抓包沒穿褲子　還做自然反應

更多熱門

相關新聞

美控秘密進行核試爆　陸國防部駁斥

美控秘密進行核試爆　陸國防部駁斥

中國大陸國防部今天下午舉行例行記者會，對於美方指控中國疑似在新疆秘密進行「地下核子試爆」，以及在疫情期間多次隱匿，中國國防部發言人吳謙除了嚴正駁斥核試驗傳聞外，也強調自疫情發生以來，美方不斷汙名化中國，「這個鍋我們絕不會背。」

星宇改幫郵件、鮮花蔬果「星級服務」

星宇改幫郵件、鮮花蔬果「星級服務」

九族文化村醫護、警消2人同行1人免費

九族文化村醫護、警消2人同行1人免費

為何員工不能體諒經營困難？

為何員工不能體諒經營困難？

南投集集鎮立游泳池5月1日開放

南投集集鎮立游泳池5月1日開放

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

快訊／國安局證實：金正恩生病了

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

忍住不上床就有300萬入袋！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面