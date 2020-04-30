逾2.6萬人今早搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞動部：50萬個名額視需要再增加

▲勞動部次長林明裕。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠疫情衝擊，勞動部針對經濟上有困難的勞工推出低利紓困貸款，勞動部說，從今日起即可到各家銀行窗口或APP上申請，此波貸款名額為50萬名。

勞動部政務次長林明裕指出，今天為勞動節前夕開辦勞工紓困貸款，這項編列的500億左右，約有50萬勞工可以受惠，從今天9點開辦以來截至中午以前，線上申貸的有2萬5739件、臨櫃申貸為1207件，累計有2萬6246這也顯示勞工有非常大的需求，未來若是勞工還有需求也會要求行政院是否能夠再繼續配合。

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林明裕也說，以上統計為中午以前的統計，因此不排除累計到下午15時30分時應該會有更多件數，從今天的申請情況來看，確實有不少民眾申請，日前也已經跟政委討論過，未來若是真的有需要不排除增加名額。

另外，林明裕解釋，申請貸款勞工先要通過銀行的信用評分表，只要60分就可通過。若一般勞工只要過去12個月內有6個月勞保投保紀錄，就可獲得60分；若勞保投保薪資2萬3800元以上，每個月可加10分。至於沒有勞保的勞工，只要檢附過去1年內有6個月收入2萬3800元以上，也可以拿到60分。

目前開放的銀行包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、華南商業銀行、兆豐銀行、中小企業銀行、富邦銀行、國泰世華銀行、高雄商業銀行、渣打國際商業行、瑞興商業銀行、元大商業銀行、日盛國際商業銀行、中國信託商業銀行、全國農業銀行、匯豐銀行、三信商業銀行、台新國際商業銀行、花蓮二信等共21家銀行接受申請。

林明裕也特別指出，其中有16家銀行提供線上申請減少民眾臨櫃申請的不便。