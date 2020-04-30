　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

臉書Q1營收優於預期！本月廣告收入趨穩　盤後股價飆10%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼馬克·祖克柏 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

▲隨著居家防疫人數的增長，臉書Q1使用率暴增。圖為臉書執行長祖克柏。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

臉書周三（29日）發布2020年第一季財報，營收較去年同期增長18%至177.4億美元，優於市場預期。雖然受到疫情影響，3月份的廣告收入大幅下滑，但4月已有「趨於穩定」的現象，激勵臉書周三盤後股價大漲10%。

臉書Q1財報顯示，淨利達49億美元，較去年同期增長102%，每股盈餘（EPS）為1.17美元，低於市場預期的1.75美元。

請繼續往下閱讀...

隨著居家防疫人數的增長，臉書Q1使用率暴增。其中，用於衡量臉書旗下產品使用率的家族日活躍用戶數及家族月活躍用戶數分別達到了創紀錄的23.6億及29.9億。不過臉書也表示，這種增長可能只是暫時的。此前有分析師指出，臉書近來使用率大增的產品皆不是其最容易獲利的產品。

受到新冠肺炎的影響，臉書3月份的廣告營收急遽下滑，不過目前已看到回穩的跡象。Q1廣告營收為174.4億美元，較去年同期上漲17%。該公司表示，4月的初步數據看起來很有回穩希望，這與Google母公司Alphabet周二（28日）財報稱上月廣告營收下降的情形已開始緩和相呼應。

不過財務長魏納（David Wehner）對第二季仍保持謹慎，「我們知道經濟學家普遍呼籲Q2 GDP萎縮將相當可觀，廣告往往對宏觀經濟環境非常敏感，對於未來的發展，我們真的持非常謹慎的態度。」他指出，「我們不能倖免於這場危機。」

臉書Q1的「其他」項目營收年增80%至2.97億美元，該項目中包括Oculus虛擬實境設備及Portal視訊聊天設備，這些設備上月已於臉書及Best Buy等零售網站上售罄。據魏納的說法，該項目的增長主要是由Oculus所推動。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報電話會議表示，他非常擔心新冠肺炎大流行的經濟影響將較人們預期得更長，「儘管目前的就地避難造成了巨大的社會成本，但我擔心，若過早重新開放公共場所，幾乎可以保證疫情將再度爆發，使長期的健康和經濟惡化。」

祖克柏指出，他認為在經濟不景氣的時期，該做的事就是繼續投資並營造未來。臉書上周宣布將以57億美元入股印度電信業者Jio Platforms，祖克柏解釋，對Jio Platforms的投資與公司的JioMart戰略有關，JioMart平台與印度數百萬個商家及小雜貨店建立合作關係，並透過WhatsApp進行通訊及付款。

ET快訊
貝克漢發文問台灣防疫！外國記者爆「只有台網友看得到」…真相曝
台南首家五星級飯店「大億麗緻」6/30熄燈
台中男殺妻　老婆IG動態藏玄機…友人曝他開銷：過得很痛苦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣匯率收盤強升1.49角　創22個月以來新高！　

逾2.6萬人今早搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞動部：50萬個名額視需要再增加

課稅門檻調高！今年首季彩券中獎扣繳金額　年減超過3成

臉書Q1營收優於預期！本月廣告收入趨穩　盤後股價飆10%

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　各大銀行電話接到手軟「民眾一早就來卡位申辦」！

不受疫情影響！比爾蓋茲夫婦砸13億買下加州海濱豪宅

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

新台幣匯率收盤強升1.49角　創22個月以來新高！　

逾2.6萬人今早搶辦勞工紓困貸款10萬元　勞動部：50萬個名額視需要再增加

課稅門檻調高！今年首季彩券中獎扣繳金額　年減超過3成

臉書Q1營收優於預期！本月廣告收入趨穩　盤後股價飆10%

叫車服務業慘淡！Lyft宣布裁員17%　Uber也傳將裁員20%

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　各大銀行電話接到手軟「民眾一早就來卡位申辦」！

不受疫情影響！比爾蓋茲夫婦砸13億買下加州海濱豪宅

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

幫友慶生遇錢櫃大火！壽星當天殞命　超商員工搶救5天拔管再添1死

東森購物精選6大健康好禮寵愛媽咪　打造自信美麗的母親節

定期配送每期回饋5%momo幣　好貨免搶免囤！

新台幣匯率收盤強升1.49角　創22個月以來新高！　

愷樂在羅志祥心中份量較重？命理師爆不扶正內幕：她乖巧好哄

新北學生遭師多次施暴...學校竟未通報　教育局下令教師立即停職

勇警離世302天！客廳放「最愛的老虎茶壺」…母哽咽：感覺他活在我們身邊

C羅2021年前不拿任何內褲代言費　助合作公司渡過疫情

電信業母親節優惠開跑　Galaxy S20系列新機最高折5,000元

「社宅國家隊」前進雲嘉、南投　最快4年後陸續完工

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

疫情點燃避險需求　中國金價高漲

疫情點燃避險需求　中國金價高漲

新冠肺炎疫情和避險需求影響下，全球黃金資本、消費市場呈現「冰火兩重天」的巨大差異。據中國黃金協會最新公布的數據顯示，2020年首季，大陸本土黃金產量、消費均因疫較去年同期減少，但國內金價持續上漲，年增率24.2%，甚至比國際均價的漲幅多了2.6個百分點。

五一連假登場！高鐵不賣自由座

五一連假登場！高鐵不賣自由座

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　銀行電話接到手軟！

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　銀行電話接到手軟！

卡介苗抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作

卡介苗抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作

關鍵字：

臉書財報新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

忍住不上床就有300萬入袋！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面