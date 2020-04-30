臉書Q1營收優於預期！本月廣告收入趨穩　盤後股價飆10%

▲隨著居家防疫人數的增長，臉書Q1使用率暴增。圖為臉書執行長祖克柏。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

臉書周三（29日）發布2020年第一季財報，營收較去年同期增長18%至177.4億美元，優於市場預期。雖然受到疫情影響，3月份的廣告收入大幅下滑，但4月已有「趨於穩定」的現象，激勵臉書周三盤後股價大漲10%。

臉書Q1財報顯示，淨利達49億美元，較去年同期增長102%，每股盈餘（EPS）為1.17美元，低於市場預期的1.75美元。

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隨著居家防疫人數的增長，臉書Q1使用率暴增。其中，用於衡量臉書旗下產品使用率的家族日活躍用戶數及家族月活躍用戶數分別達到了創紀錄的23.6億及29.9億。不過臉書也表示，這種增長可能只是暫時的。此前有分析師指出，臉書近來使用率大增的產品皆不是其最容易獲利的產品。

受到新冠肺炎的影響，臉書3月份的廣告營收急遽下滑，不過目前已看到回穩的跡象。Q1廣告營收為174.4億美元，較去年同期上漲17%。該公司表示，4月的初步數據看起來很有回穩希望，這與Google母公司Alphabet周二（28日）財報稱上月廣告營收下降的情形已開始緩和相呼應。

不過財務長魏納（David Wehner）對第二季仍保持謹慎，「我們知道經濟學家普遍呼籲Q2 GDP萎縮將相當可觀，廣告往往對宏觀經濟環境非常敏感，對於未來的發展，我們真的持非常謹慎的態度。」他指出，「我們不能倖免於這場危機。」

臉書Q1的「其他」項目營收年增80%至2.97億美元，該項目中包括Oculus虛擬實境設備及Portal視訊聊天設備，這些設備上月已於臉書及Best Buy等零售網站上售罄。據魏納的說法，該項目的增長主要是由Oculus所推動。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報電話會議表示，他非常擔心新冠肺炎大流行的經濟影響將較人們預期得更長，「儘管目前的就地避難造成了巨大的社會成本，但我擔心，若過早重新開放公共場所，幾乎可以保證疫情將再度爆發，使長期的健康和經濟惡化。」

祖克柏指出，他認為在經濟不景氣的時期，該做的事就是繼續投資並營造未來。臉書上周宣布將以57億美元入股印度電信業者Jio Platforms，祖克柏解釋，對Jio Platforms的投資與公司的JioMart戰略有關，JioMart平台與印度數百萬個商家及小雜貨店建立合作關係，並透過WhatsApp進行通訊及付款。