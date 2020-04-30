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新冠肺炎疫情衝擊　公務員退撫基金首季虧損逾600億

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，全球股市陷入恐慌氣憤之中。受前一交易日美股熔斷重挫影響，台股3/19一開盤就重挫兩百多點，九千點關卡失守。隨後跌勢擴大，盤中重挫近五百點，八千八百點關卡也失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎衝擊，公務員退休撫卹基金損失逾600億。（示意圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球經濟，股市慘跌不少投資人損失慘重，不僅如此公務人員退休撫卹基金也遭受波及。銓敘部30日表示，退撫基金今年第1季整體損失數為新台幣613億4000萬元，收益率-10.42%，委託經營績效表現不佳，主要受疫情影響，台股、市場大幅震盪所致。

銓敘部在考試院院會中提報指出，公務人員退休撫卹基金今年第1季整體損失數為613億4000萬元，期間收益率為-10.42%，自行經營損失數為183億6000萬元，期間收益率為-5.50%，其中自行經營國內股票期間收益率為-17.49%；委託經營的損失數為429億8000萬元，期間收益率為-16.85%，其中國內委託經營期間收益率為-18.33%，國外委託經營期間收益率為-16.39%。截至3月底止，退撫基金實際可運用資金結餘數為5372億3000萬元，較上季減少585億4000萬元。

銓敘部指出，目前國內委託經營的總委託金額為510億元，資產總淨值約611億4000萬元，各批次委託期間累計總收益數為101億4000萬元，整體報酬率為19.89%；109年度截至3月底止，各帳戶績效表現不佳，主因受疫情影響，台股大幅震盪所致。

銓敘部表示，目前國外委託經營總委託金額為47億2000萬美元，資產總淨值約55億2000萬美元，各批次委託期間累計總收益數8億1000萬美元，整體美元報酬率為17.06%；截至3月底止各帳戶績效表現不佳，主因受疫情影響，市場大幅震盪所致。

銓敘部指出，疫情或將持續影響投資信心，並使金融市場面對諸多不確定性，增添投資風險。退撫基金管理會將持續關注疫情發展對全球經濟及產業鏈的影響，並適時調整相關投資的操作策略。

銓敘部表示，退撫基金自行經營方面，仍將著重長期獲利穩定及具競爭力的投資標的，兼顧報酬率與風險，適時調整投資組合，汰弱留強，並於波動中尋求投資機會，以維持基金長期穩定績效；委託經營方面，除委由受託機構依其專業能力，研判全球經濟情勢，謹慎操作外，並提醒受託機構特別留意可能造成的影響適時因應，以維護退撫基金權益。

銓敘部分析，鑒於疫情已對經濟及金融市場造成衝擊，各國政府及央行陸續推出寬鬆貨幣政策及財政政策，加上對於疫情管控更趨嚴格，希望逐漸降低疫情擴散，以及對經濟、金融市場衝擊。近期全球多數股市跌深反彈，後續仍待疫情平息，全球經濟活動始能重回正軌。

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