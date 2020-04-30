課稅門檻調高！今年首季彩券中獎扣繳金額　年減超過3成

▲公益彩券。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（30）日公布公益彩券統計，去（2019）年公益彩券銷售額 1,180 億元，為發行以來第四高，較2018年增加3.4%。另外，根據統計，因為中獎金額的課稅門檻調高，使得今年首季扣繳的金額較去年同期大幅下滑，年減幅度約三成四。

去年公益彩券銷售額中，電腦型銷售額618 億元，占52.4%，主要為大樂透占12.7%、賓果賓果12.5%、威力彩 9.1%，較2014年減少1.4個百分點。反而立即刮、立即知道是否中獎的立即型公益彩券（刮刮樂）銷售額則相對增至47.6%。

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公益彩券經銷商以身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先，自2015年起因按季強化經銷商的查核與輔導，經銷商人數遞降，至今（2020）年3月底僅剩4萬 2,803 人，其中男性每年約占54%，女姓約 46%，若按經營類別觀察，去年立即型經銷商占87%，電腦型經銷商占 13%。財政部強調，近年來公益彩券每年均維持在4.3萬個以上就業機會，對於扶植弱勢群族就業具正面助益。

▲公益彩券概況。（圖／財政部提供）

此外，去年公益彩券發行盈餘274億元，分別提撥國民年金123億元、健保準備金14億元及地方政府社會福利137億元。若觀察彩券中獎扣繳金額，第四屆公益彩券自2014年至2019年止，六年來扣繳金額累計293億元，以 2015年57.4 億元最高，主因當年威力彩接連開出頭獎，創中獎金額前二高，並帶動買氣升高，其他年則介於45~51億元。

今年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，今年前3月公益彩券扣繳金額為12.8億元，約年減三成四，財政部表示，可能與去年底開始，彩券中獎金額從2000元調高到超過5000元以上才會扣繳兩成有關。

▼公益彩券統計。（圖／財政部提供）