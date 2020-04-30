瑞德西韋帶動亞股攀至7週高點！　生技防疫概念股續漲

▲美國藥廠吉利德(Gilead)實驗證實新藥物足以治療新冠病毒。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

美藥廠吉利德（Gilead）週三宣佈旗下新藥瑞德西韋（remdesivir）有治療新冠病毒（COVID-19）之效，此試驗結果帶動了股票市場的樂觀情緒，不只激勵美股四大指數全面收漲，亞股今（30）日表現更攀升至七週高點，MSCI亞太指數（不包括日本）上漲1.4％，觸及3月中以來的新高。

債券和貨幣市場上得到緩和，人們也期望今日稍晚歐洲央行所舉行的擴大債券購買計劃，能在信貸市場緊張的情況下，給予銀行支援。

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高盛策略師 Michael Cahill 指出，經濟學家預計歐洲央行將宣佈擴大5000億歐元的購債計劃，以支援財政需求。他說：「短期內歐元的走勢取決於所採取的措施對整體的影響，有針對性的信貸行動可能會降低國內風險，而銀行則可持觀望態度，貨幣能承受更大壓力。」

在美元資產和美國國債持穩，人們更加謹慎，富達國際（Fidelity International）的跨資產專家 Anthony Doyle 指出，這是基於希望的反彈，而不是基於證據的反彈，人們仍擔憂會有第二波感染，等待重返市場的大量現金表明投資者信心仍然低迷；由於治療希望似乎沒有考慮到監管和分銷方面的困難，因此若找到治療方法，則貨幣和債券市場須更為謹慎。

▲瑞德西韋帶動生技概念股持續上揚。（圖／路透）

瑞德西韋的療效實驗結果推動國內外生技股上漲，台灣能製造出該原料藥的中化生（1762）和台耀（4746），今日開盤皆直躍漲停板，相關的藥物原料廠與防疫概念股仍維持紅盤，生技類股漲幅達1.99％。

中化生日前完成實驗製程開發，成功合成3批4.73 gm（克），且純度達99.72％的瑞德西韋；台耀日前也表示，半個月內可合成10公克，一個月內可合成100公克，年產可達百公斤，足以供應病患所須劑量。



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