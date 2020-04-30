台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

▲台指期4月30日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（30）日開盤持續上漲，漲104點來到10,813點，隨後持續上揚，最高點一度來到10,971點，雖尾盤有出現節前效應賣壓小幅湧現，終場仍以10,944點作收，上漲235點，與現貨相較，逆價差48.14點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，下周整體盤勢仍算是樂觀，不過還是要注意利多出盡的情況。

容逸燊表示，今天的台指期再創高點，從五月份合約的選擇權買權來看，最大壓力點落在1萬1000點，雖說因連假效應影響，導致今天尾盤有稍微出現賣壓，但是從加權指數來看已經有碰到1萬1000點，不過今天的現貨量能有出現爆量，所以短線有機會出現震盪整理機會。

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容逸燊說，通常1萬1000點這種整數關卡都是心理壓力，因此就會出現來回測試，今天尾盤的賣壓就是連假前大家不想抱股而造成。不過，昨晚美國傳出瑞德西韋有一定的效果可以控制新冠肺炎疫情，這項消息也帶動昨晚美股往上攀升，因此未來也可持續關注疫情的掌控，下周整體走勢還是會偏向樂觀。

不過，容逸燊也提醒，即便整體消息都是利多的情況下，反而更要小心「利多出盡」，屆時震盪整理之際就無法上漲，因此未來也有很大機會出現回檔修正的情況。

