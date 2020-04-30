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運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

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▲運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作。（圖／HTC提供）

▲HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作VR教學模擬。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊今（30）日宣布，攜手台北慈濟醫院及台灣急重症模擬醫學會合作對抗新冠肺炎（COVID-19），以虛擬實境（VR，Virtual Reality）創新技術，成立「COVID-19 VR醫學模擬訓練中心」（COVID-19 VR Medical Simulation Center）。

宏達電表示，從新冠肺炎篩檢到隔離臨床照護訓練，讓醫學生在安全放心的環境下學習，超前部署擴增醫事照護能量，未來也可透過SimX VR訓練平台針對臨床教師需求，客製不同疾病醫學模擬教案，運用於臨床技能訓練中心（OSCE Center）。

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▲運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作。（圖／HTC提供）

▲新冠肺炎VR醫學模擬訓練中心。（圖／HTC提供）

宏達電指出，面對全球嚴峻的新冠肺炎疫情，醫院除了呼吸器及醫療防護裝備短缺之外，醫事人員對於新冠肺炎的照護人力也呈現告急狀況，各國全力避免醫療體系崩潰，因此需要快速培養更多醫事人員可以支援第一線的人員照護新冠肺炎病人成為重大的挑戰。

宏達電分享，台北慈濟醫院與DeepQ團隊合作導入已在世界頂尖醫院梅約醫學中心、史丹佛大學及美國空軍等使用的SimX COVID-19 VR臨床照護訓練應用，SimX開發團隊為美國頂尖醫院專家醫師團隊所組成，而SimX創辦人Ryan Ribeira也為史丹佛大學醫院急診醫師及醫學模擬訓練臨床教師。

▲運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作。（圖／HTC提供）

▲HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作VR教學模擬。（圖／HTC提供）

宏達電說明，醫學生只要戴上HTC VIVE Pro （VR頭戴式顯示器）後，即可置身在虛擬新冠肺炎篩檢站及隔離病房內，訓練採檢及照護新冠肺炎虛擬病人，並在臨床教師的指導下，學習正確臨床照護流程。

宏達電補充，從醫事人員如何穿戴個人防護裝備（PPE，Personal Protective Equipment）確保個人安全，如何正確進行採檢及隔離病房照護內包含抽血報告、生命徵象、醫學影像判別及呼吸器等臨床照護，臨床教師也可以遠端改變模擬病人的情況，給予學員即時的情境互動。

宏達電強調，SimX臨床情境系統更能讓臨床教師根據訓練目標，快速客製化虛擬病人臨床情境及相關判讀，讓學員有效學習，系統也會產出使用者的學習成效評估，與臨床教師共同回饋討論，增進臨床診斷思維。

▲運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作。（圖／HTC提供）

▲SimX虛擬實境COVID-19隔離病房臨床照護訓練。（圖／HTC提供）

台灣急重症模擬醫學會理事長、台北慈濟醫院急診部主任楊久滕醫師表示，過去醫事人員只能透過影片及書本，自己想像COVID-19病人的情況及相對應臨床照護的流程，如果要在實際照護中累積經驗，需要暴露在被感染的風險之中，造成醫護人員的危險。

楊久滕醫師指出，現在透過VR的臨床照護訓練應用，臨床教師可以客製化臨床照護流程，讓醫事人員互動學習，根據病人生理的反應及相關檢查報告的判讀，執行相關處置，讓COVID-19照護更容易上手，降低感染風險又提升照護品質。

HTC DeepQ總經理、史丹佛大學電腦科學系客座教授張智威表示，DeepQ團隊會持續以AI、VR及醫療區塊鏈創新科技協助全球對抗疫情，除了將AI對話機器人及AI自然語言處理平臺T-BERT落實在民眾的健康照護之外，VR也會協助全球的醫事人員一同對抗疫情，降低暴露感染源的風險。

▲運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作。（圖／HTC提供）

▲SimX新冠肺炎臨床教師虛擬實境訓練互動介面。（圖／HTC提供）

台北慈濟醫院醫學模擬中心主任陳玉龍醫師分享，近幾年來，VR應用在醫學模擬訓練有著多元的發展，從外科技術、團隊合作、臨床邏輯的訓練到大量傷患的處置等各方面，都能看到VR對於醫學模擬教育訓練的幫助及相較於傳統教授方式帶來更好的學習效果。

HTC DeepQ除了與台北慈濟醫院開發預立醫療決定VR教學訓練之外，也與台灣急重症模擬醫學會共同合作，針對台灣臨床訓練的需求，結合VR及醫學模擬教育，編撰COVID-19 VR醫學模擬訓練教學指引，期待能將成果發表於國際期刊中，將成功教學經驗分享給全球的臨床教師。

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