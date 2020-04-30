勞工紓困貸款10萬元今天開辦　各大銀行電話接到手軟「民眾一早就來卡位申辦」！

▲勞工紓困貸款今天起跑開辦，民眾反應相當踴躍。（圖／國泰世華銀行提供）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

勞工10萬元紓困貸款今（30）日起跑開辦，不論有沒有投保勞保，只要出具工作事實就能申貸，吸引不少民眾搶在一早來卡位，也讓銀行詢問電話被打爆，反應相當踴躍。

為協助受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的勞工，勞動部推出勞工紓困貸款，每人最高可貸10萬元，貸款期限為3年，第1年利息由勞動部補貼，勞工免繳息，第2年起利率為1.845%（中華郵政二年期定期儲金機動利率+1%），初估可提供50萬個申貸名額。

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勞工紓困貸款今天起先在20家銀行、1家信合社開辦，民眾反應相當熱絡，不少人詢問相關申貸方式，其中第一銀行表示，勞動部公布勞工紓困貸款專案後，截至昨（29）日，銀行客服就接到近1,500通的詢問電話，顯示勞工朋友對於紓困貸款的需求相當殷切盼望。

元大銀行自昨日勞動部記者會後，已接獲逾500通的詢問電話，均已請客戶留下聯繫方式，並自今日上午由各分行受理進件，截至中午，已受理逾百件申請案，將加派人力儘速審核。

國泰世華銀行也指出，從29日勞工紓困貸款訊息公布後，到30日早上11點為止，客服洽詢量近800通，由此可見，民眾對於紓困貸款的詢問度高，反應相當踴躍。