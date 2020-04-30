俄羅斯「單日增7099例」創新高！染疫數衝破10萬　全球疫情最慘第8國

▲一名醫療從事人員現身莫斯科郊區一間醫院。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯新冠肺炎（COVID-19）持續升溫，根據今（30）最新消息，過去24小時新增7099例確診個案，全境累計10萬6498人染疫。這也是俄羅斯境內出現疫情以來，單日新增感染數最高的日子。

外媒指出，俄羅斯疫情最為嚴重的地方就在首都莫斯科，現已有5萬3739人染疫。

全球現今已有8國境內出現10萬人以上染疫的狀況，根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站統計，分別是美國（104萬人）、西班牙（23.6萬人）、義大利（20.3萬人）、法國（16.6萬人）、英國（16.6萬人）、德國（16.1萬人）、土耳其（11.7萬人）以及俄羅斯（10.6萬人）。

▲俄羅斯現已進行300萬次以上的新冠病毒檢測。（圖／路透）

俄羅斯總統普丁28日曾表示，境內染疫人數目前尚未達到最高峰，但會在2周內逐步解除封鎖措施。他說，政府將會在5月12日起依據各地區的狀況，提出分階段解封計畫，相關單位也要提出一系列緊急規畫來搶救經濟。

俄羅斯先前宣布為期一個月「防疫假」，鼓勵人民待在家中，防止疫情進一步擴散，各地區也實施隔離措施，疫情最為嚴重的莫斯科1200萬名居民也受到影響，且當地封鎖措施更加嚴峻。

▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

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