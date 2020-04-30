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捕魚被3.9公尺巨鱷攻擊！　他剖開魚肚驚見好友「血腥斷頭和手臂」

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▲▼鱷魚。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子在鱷魚肚中找到好友遺體。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印尼近來發生鱷魚吃人的不幸事件，一名漁夫在水上捕魚時，慘被一條身長3.9公尺的巨鱷攻擊，友人目擊現場後趕緊回村找人幫忙，然而後來卻無法順利找到鱷魚與人，隔了一天才終於逮到兇手，剖開肚子時還看得到死者的手臂和頭，照片看起來十分血腥驚悚。

55歲漁夫賽夫里(Syafri)26日和友人托哈(Toha)，一同在錫國縣(Siak)廖內省的Teluk Lanus村附近捕魚時突然遇到鱷魚。托哈幸運躲過鱷魚的攻擊，然而卻無法拯救賽夫里，只好趕緊回到村中請求支援，然而村民與警方、軍方一群人再回到案發現場時，卻四處都找不到鱷魚與好友的身影。

直到隔日早晨搜救行動仍在繼續，居民終於在事發地點不遠的沼澤中找到男子左腿，便划著獨木舟沿著沼澤繼續往下找，最後順利圍捕到鱷魚，剖開肚子發現包含頭部、手臂等人體斷肢，證明這隻鱷魚的確吃下了賽夫里。

廖內省自然資源保護局局長薩曼托羅(Heru Sutmantoro)雖然對於賽夫里的死亡感到遺憾，但也譴責村民們剖殺鱷魚的行為，因為灣鱷(Saltwater Crocodiles)是受到法律保護的野生動物之一，當局雖然一再警告民眾不要在三角洲周圍沼澤或淺水區捕魚或游泳，慘案卻還是不斷發生。

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