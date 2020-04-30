　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲友達,面板,彭双浪,柯富仁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
面板廠友達（2409）今（30）日舉行法人說明會，公布第1季合併營收536.9億元，較2019年第4季減少13.4%；歸屬母公司業主淨損49.9億元，每股稅後虧損0.53元，主要是受到面板價格影響，導致連續5季虧損，但相較去年第4季虧損191.9億元，今年首季虧損已大幅收斂。

友達今年第1季大尺寸面板出貨量約2242萬片，較2019年第4季減少15.5%；中小尺寸面板出貨量約2952萬片，與2019年第4季相比減少21.2%。

回顧第1季，友達董事長彭双浪表示，適逢產業傳統淡季，再加上新冠肺炎疫情影響，公司整體出貨面積減少，導致單季營收較上季衰退13.4%，但公司持續致力於產品組合調整及成本控管，虧損幅度較上一季收斂。

請繼續往下閱讀...

彭双浪指出，友達首季淨負債比24.9%，仍維持在相對穩健的水位，不過第1季受到疫情影響，所以庫存水位相對有點高，但是第1季底有開始進行拉貨，所以預測第2季就可以消化完畢，相信第2季可以恢復比較健康的水準。

彭双浪說明，友達看到疫情有帶來好與不好的雙面影響，像是受惠宅經濟、在家工作、學習的需求增加，所以IT產品有相當大的需求，但是因為歐美大舉封鎖城市，導致工廠停工、需求下降，所以電視面板和車用面板需求修正比較大，不過在醫療、運動、教育有接收到額外的訂單。

展望第2季，彭双浪表示，疫情對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗，但總體會比上季好，只是面對大環境的高度不確定性，友達將持續執行撙節支出以保留現金，並快速調整產品與生產組合，以掌握瞬息萬變的商機，同時加速價值轉型的步伐，持續創新研發，開創價值提升的新局面。

ET快訊
狂賀連5天「+0」！家樂福多樣商品第2件0元　各家優惠一次看
奪命影片！苗栗2歲童衝出馬路　遭無照男貨車直撞…頭顱變形慘死
男主播在家隔離開直播…辣小三走過「全裸入鏡」！正宮一看氣炸
再度零確診！陳時中推「防疫新生活指引」：可放心戶外活動！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工10萬紓困貸款開辦半天申請破百件　銀行電話接到手軟

不受疫情影響！比爾蓋茲夫婦砸13億買下加州海濱豪宅

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

金寶電子推呼吸器系列商品　開「防疫商店」

台股帶量突破年線！終場大漲219點　11000點大關得而復失

5G釋照國庫大補！國庫署公布　首季非稅課收入增長1.7倍

疫情下各國市場退回起跑點　瑞銀：現在看誰先復原

鴻海五一連假超前部署「入廠通行憑證」　防疫升級加裝「無手開門器」

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

勞工10萬紓困貸款開辦半天申請破百件　銀行電話接到手軟

不受疫情影響！比爾蓋茲夫婦砸13億買下加州海濱豪宅

連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

金寶電子推呼吸器系列商品　開「防疫商店」

台股帶量突破年線！終場大漲219點　11000點大關得而復失

5G釋照國庫大補！國庫署公布　首季非稅課收入增長1.7倍

疫情下各國市場退回起跑點　瑞銀：現在看誰先復原

鴻海五一連假超前部署「入廠通行憑證」　防疫升級加裝「無手開門器」

台指期大漲235點　分析師：下周仍算樂觀、須注意利多出盡

運用VR訓練新冠肺炎照護　HTC DeepQ攜手台北慈濟醫院合作

球后也能這麼潮！　戴資穎大眼鏡＋公主包頭直呼超新鮮

殺警卻判無罪50萬交保　《16夏》男星氣噗噗開罵：我到底看了什麼？

新舊款YAMAHA「TMAX」對決！單圈比前代快2秒、5／8正式上市

一週沒回辦公室　木桌冒出28公分白胖「雲朵香菇」

三餐不定時讓你變成「小腹婆」　局部肥胖的4大原因，解決方式快筆記

卡介苗可抗新冠肺炎？哈佛找彰化縣合作　指揮中心回應了

勞工10萬紓困貸款開辦半天申請破百件　銀行電話接到手軟

NFL／美洲虎球星跟17歲少女發生性行為　涉二級重罪遭逮捕

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

南韓前兩大面板廠Q1皆虧損約百億！　三星年底停產LCD面板

南韓前兩大面板廠Q1皆虧損約百億！　三星年底停產LCD面板

疫情衝擊市場需求的結果，反映在產業成績上，南韓最大的兩間顯示器製造商三星（Samsung Display）和 LG 在Q1出現虧損。據韓媒報導，三星顯示器Q1預估營收6.3兆韓元（約新台幣1,540億元），虧損4,642億韓元（約新台幣113.5億元）；LG 顯示器Q1預估營收5.1兆元（約新台幣1,247億元），虧損3,880億韓元（約95億台幣）。

友達與台銀等15家銀行簽署325億元聯貸案 　充實中期營運資金　

友達與台銀等15家銀行簽署325億元聯貸案 　充實中期營運資金　

友達攜手錼創　開發高解析度柔性Micro LED顯示技術

友達攜手錼創　開發高解析度柔性Micro LED顯示技術

友達光電3月合併營收月增16％

友達光電3月合併營收月增16％

友達不只做顯示器　「價值轉型」首推高解析X光感測器

友達不只做顯示器　「價值轉型」首推高解析X光感測器

關鍵字：

友達面板彭双浪

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

快訊／國安局證實：金正恩生病了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

忍住不上床就有300萬入袋！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面