連虧5季！友達首季虧損大幅收斂　每股稅後淨損0.53元

▲友達董事長彭双浪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



面板廠友達（2409）今（30）日舉行法人說明會，公布第1季合併營收536.9億元，較2019年第4季減少13.4%；歸屬母公司業主淨損49.9億元，每股稅後虧損0.53元，主要是受到面板價格影響，導致連續5季虧損，但相較去年第4季虧損191.9億元，今年首季虧損已大幅收斂。

友達今年第1季大尺寸面板出貨量約2242萬片，較2019年第4季減少15.5%；中小尺寸面板出貨量約2952萬片，與2019年第4季相比減少21.2%。

回顧第1季，友達董事長彭双浪表示，適逢產業傳統淡季，再加上新冠肺炎疫情影響，公司整體出貨面積減少，導致單季營收較上季衰退13.4%，但公司持續致力於產品組合調整及成本控管，虧損幅度較上一季收斂。

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彭双浪指出，友達首季淨負債比24.9%，仍維持在相對穩健的水位，不過第1季受到疫情影響，所以庫存水位相對有點高，但是第1季底有開始進行拉貨，所以預測第2季就可以消化完畢，相信第2季可以恢復比較健康的水準。

彭双浪說明，友達看到疫情有帶來好與不好的雙面影響，像是受惠宅經濟、在家工作、學習的需求增加，所以IT產品有相當大的需求，但是因為歐美大舉封鎖城市，導致工廠停工、需求下降，所以電視面板和車用面板需求修正比較大，不過在醫療、運動、教育有接收到額外的訂單。

展望第2季，彭双浪表示，疫情對經濟前景及終端需求的影響程度，尚不明朗，但總體會比上季好，只是面對大環境的高度不確定性，友達將持續執行撙節支出以保留現金，並快速調整產品與生產組合，以掌握瞬息萬變的商機，同時加速價值轉型的步伐，持續創新研發，開創價值提升的新局面。