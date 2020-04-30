法國研究：該國新冠疫情源自不明毒株，非中國輸入

▲新冠病毒的3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

國際中心／綜合報導

法國「巴斯德研究所」(Institut Pasteur)的科學家發表最新研究結果顯示：該國爆發的新冠肺炎疫情並非是1月時從中國輸入病例引起的、也不是來自義大利，而是來自一種更早在當地傳播、來源不明的毒株。

這項研究由德維爾福(Sylvie van Der Werf)與羅西葉爾(Etienne Simon-Loriere)主導， 相關研究論文於4月24日發表在生命科學網站bioRxiv.org上。

據指出，法國在1月下旬時發現首例新冠病毒感染者，比歐洲任何國家都要早。 一些曾有旅遊史的患者在1月24日接受了病毒檢測，當中包括曾到過中國湖北的人。他們的檢測結果均為陽性，法國政府迅速採取措施，追蹤了這些感染者的密切接觸者，阻止了病毒的進一步散播。

後來法國疫情大爆發後，研究人員採集了法國各地90多名感染者的樣本，發們他們身上的病毒跟1月時那批病患感染的病毒，並非來自同一毒株。這90多個樣本裡，最早一個樣本是2月19日從一名患者身上採集的，該患者沒有外閏旅遊遊史、也沒有跟從外國回來的旅行者接觸過。

研究人員發現，上述兩種病毒來自同一個「祖先」、但屬於不同的分支。導致法國嚴重疫情的主流分支，跟來自中國大陸和義大利的輸入病例都不相同。

研究人員認為可能的解釋是：新冠病毒在法國本地傳播已有一段時間，但由於大部分患者症狀輕微或沒有症狀，法國政府沒有發現病毒的存在。

研究人員同時發現，在非洲國家阿爾及利亞採集到的3個病毒序列，跟在法國採集的病毒序列密切相關，這顯示：出外旅遊的法國人可能將病毒帶到了阿爾及利亞。