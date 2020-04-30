台股帶量突破年線！終場大漲219點　11000點大關得而復失

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（30）日延續昨日氣勢，開高走高大漲逾200點，盤中更一度站上11000點，終場則收在10992點、上漲219點或2.04%，成交量2290.08億元。

指標股中，台積電（2330）以304.5元作收、上漲1.84%；鴻海（2317）收在77元、上漲1.85%；股王大立光（3008）收4110元、上漲4.31%；聯發科（2454）收在415元、上漲4.27%。

請繼續往下閱讀...

類股表現中，油電燃氣類股大漲6.6%，塑膠類股漲幅超過5%，紡織、電機、觀光、汽車等類股亦表現強勢；電子股中則是半導體、電腦設備、光電漲勢較大。

兆豐投顧董事長李秀利指出，台股強勢走高主要還是受到美股走揚激勵。雖然美國GDP呈現大幅衰退，但瑞德西韋試驗傳出好消息、聯準會維持0利率，以及油價回升等因素，都激勵股市走揚。李秀利認為，目前是經濟壓抑狀態，並非經濟衰退，因此這些消息抵銷了經濟數據帶來的衝擊。

李秀利表示，台股昨天是帶量過季線、今天也是帶量過年線，而在連日的漲勢之後，年線也開始從下彎轉升，接下來5月行情包含MSCI半年度調整、5月15日華為禁令結果，以及美國重量級指標股財報，都是後市觀察重點。而台股在半年線、12000點附近其實都有賣壓，若企業財報不好、美股拉回，台股也可能會隨國際行情下壓整理。

對於投資人操作建議，李秀利表示，現在是做第二季行情規劃的中期，5月指數是否能有兩位數漲幅條件還不確定，因此與買盤相對積極的4月操作重點就會不一樣，採取拉回低階、持股換手的操作較佳。

而在題材部分，李秀利認為，就算疫情趨緩，人們仍會維持「半正常生活模式」，因展覽、活動這種社交活動仍不會太快恢復，因此居家經濟、防護防疫相關概念股仍可持續留意；另外，因台積電法說會對後市看法不錯，因此也可觀察台積電支出概念股，找尋有補漲機會或是評價面還有空間的個股，都是換股操作重點。