5G釋照國庫大補！國庫署公布　首季非稅課收入增長1.7倍

▲NCC辦理5G第二階段釋照，大舉貢獻今年首季歲入，國庫大進補。（圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

今年首季的非稅課收入大增，主要是來自規費收入中NCC舉辦5G第二階段競價，得標總金額達1422億元，大舉貢獻國家收入。財政部國庫署表示，國家通訊傳播委員會（NCC）第二階段5G競價結果收入已經全數入庫，使規費收入已經達到全年預算數，有效挹注國家財源。

財政部國庫署公布，今年第一季中央政府總預算歲入執行結果，累計實收為4933億元，占全年的預算數已經達23.4%，較去年同期增長170%。

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歲入又分為稅課收入與非稅課收入，其中第一季稅課收入累計實收2,669億元，較上年同期增加268億元，主要是營業稅、綜合所得稅及證券交易稅分別增加103億元、102億元及91億元，與營利事業所得稅減少49億元等增減互抵結果。國庫署表示，第1季受到新冠肺炎（COVID-19）影響，但是民眾還是會到大賣場買物資，貢獻了營業稅，所以今年首季的營業稅還是較去年同期成長，國庫署強調，疫情對於商家和消費的影響，以及營業稅今年的變化，則還要持續觀察。

歲入的另一個重要來源，則是營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等非稅課收入，今年第一季累計實收2263億元，相較於去年同期增加1426億元，較去年成長170%。其中最大貢獻就是規費大增，主要來自NCC辦理5G第二階段競價，得標總金額1,422億元，相較於預算數多了900多億元，在3月底已經全數繳庫，國庫署表示這筆資金對於今年對抗新冠肺炎疫情，有相當正面的幫助。

財政部國庫署進一步說明，今年第一季中央政府總預算歲入執行雖較上年同期增加，惟新冠肺炎蔓延情形未明朗，將持續關注疫情發展，審慎評估疫情對歲入的影響情形並適時因應。