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疫情下各國市場退回起跑點　瑞銀：現在看誰先復原

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▲UBS,瑞士銀行,瑞銀。（圖／路透社）

▲受到新冠肺炎疫情影響，瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，首度啟用龍潭緊急辦公室。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情來勢洶洶，衝擊全球市場，瑞銀今（30）日表示，在市場震盪之際，無論是外匯、股票等，都是近年來震盪確比較有機會的時刻，且在台灣疫情控制得宜下，更能凸顯與其他市場不太一樣的地方。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋今天在電話會議上表示，台灣實施「Split operation 1.0」，首度啟用龍潭緊急辦公室，約有30至40名同事到緊急辦公場所上班，接著隨疫情發展，啟動「Split operation 2.0」，也就是在國泰辦公大樓每層樓的部分員工到一樓角落辦公，目前則處於「Split operation 3.0」，部分員工每4周輪一次在家上班，盡量做到分流。

請繼續往下閱讀...

至於何時會提早結束異地辦公，陳允懋說，到6月初是否會調整，現在還很難說，除了需注意台灣疫情外，也得注意全球情況，但希望能從「Split operation 3.0退到2.0，再退回1.0」，盡快恢復正常。

過去財富管理需拜訪高資產客戶，如今受到疫情影響而有所改變，陳允懋指出，目前投資說明會或軟性活動都是取消的狀態，與客戶見面也明顯減少，但對於長期規劃的客戶，確實有大環境的關係，資產配置有調整的需求，但對追求波動性高的的客戶，則會更積極參與市場，整體來看，無論是外匯、股票等，都是近年來震盪確比較有機會的時刻。

疫情是否衝擊財管業務，陳允懋坦言，「衝擊是一定有的」，目前市場變動大，由於難以預料未來變化，投資方向也尚未明朗化，因此許多標的物就得做調整，儘管少與客戶見面，也要隨時聯繫溝通。

台灣防疫成效有目共睹，是否有利吸引外資進駐，陳允懋說，台灣疫情控制做得很好，但對全球投資人來，看的是未來趨勢和大方向，台灣也很多好的公司，相信外資已看到新方向，也是台灣可以展現實力的時候，長期來看，由於股市震盪仍大，更能凸顯出台灣與其他市場不太一樣的地方，加上這次因疫情關係，各國都回到起跑點，現在就看誰先復原。

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