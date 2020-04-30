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鴻海五一連假超前部署「入廠通行憑證」　防疫升級加裝「無手開門器」

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▲鴻海「五一連假」超前部署　集團防疫措施持續升級。（圖／鴻海提供）

▲鴻海員工必須登錄App填寫「自主健康管理」問卷，方能擁有顯示綠色的「入廠通行憑證」。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（30）日發布「五一連假防疫措施」，超前部署員工的健康管控，包含事前出遊規劃、事中填寫「自主健康管理」問卷、事後回報的防疫管控，同時持續升級集團的防疫措施，務必做到全廠員工完成「自主健康管理」問卷，方能擁有顯示綠色的「入廠通行憑證」。

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球嚴峻，雖然台灣在防疫相關人員的努力之下，連續4天零確診，但是面臨即將到來的「五一連假」，同樣呼籲國人不能鬆懈，因此鴻海集團就在連假前夕發布「五一連假防疫措施」，超前部署員工的健康管控。

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▲鴻海「五一連假」超前部署　集團防疫措施持續升級。（圖／鴻海提供）

▲鴻海超前部署「五一連假防疫措施」。（圖／鴻海提供）

針對「五一連假防疫措施」，鴻海做好事前管控，提醒員工若有出遊規劃，務必提前報備；至於事中管控，要求全體員工都必須登錄App填寫「自主健康管理」問卷，有助於出現異常情況可以及時追蹤。

事後管控的部分，鴻海表示，假期結束後，當政府發布緊急通知，或是員工出現疑似發燒、咳嗽、嗅/味覺失靈等呼吸道相關症狀，甚至是曾接觸高風險感染者的員工，都必須自行請假自主健康管理7天，或經單位主管同意後申請在家上班，無健康問題後方可返回單位辦公。

▲鴻海「五一連假」超前部署　集團防疫措施持續升級。（圖／鴻海提供）

▲鴻海加裝無手開門器，持續升級全廠防疫設備。（圖／鴻海提供）

同時，鴻海集團持續升級防疫措施，要求員工每日都要登錄App填寫「自主健康管理」問卷，而且必須填寫完畢，App平台才會顯示綠色的「入廠通行憑證」，因此集團員工不分職級，進入廠區時，均應向一線門崗管制人員出示通行憑證，才能順利入廠。

鴻海強調，為了降低人員接觸，集團特別在辦公室、會議室出入口裝設感應式門鎖，只有登錄App填寫「自主健康管理」問卷，透過「入廠通行憑證」才會顯示藍色鎖、綠色開的方式，讓員工入廠，並加裝無手開門器，降低感染風險。

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