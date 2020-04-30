　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文／理周教育學苑．方鈞

Q:自新冠疫情造成全球股市下跌後，各國政府祭出救市方案，其中包括降息、降準或是無限制量化寬鬆等紓困政策，這樣寬鬆的貨幣政策，也使得世界熱錢到處流竄，4/24川普簽署一項近五千億的救助法案，針對將紓困小型企業、提供醫院補助、擴大檢測的資金等提供更全面協助，美國政府大舉紓困，對美元是否有影響？

A:自年後以來，新冠疫情對美股產生不小衝擊，美國經濟政策由降息兩碼到四碼，接著更核准2兆美元無限制量化寬鬆計畫，近期除了原有的二兆美元，更加碼對於醫療及中小企業等也提供五千億美元補助，希望就此穩定國內經濟。

直觀來看，美國祭出寬鬆貨幣政策，等同於對市場撒錢，市場充斥美元熱錢，理論上應該要使美元變弱，但觀察美元指數，美元只在市場傳出要無限制QE(3/23)當時做了下跌反應，隨後止跌拉升進入盤整，為什麼二兆美元熱錢，對美元卻沒有毀滅性崩落？

匯率是兩國之間貨幣相比強弱的結果，在整個國際市場中，雖然美國施行量化寬鬆，但歐洲、英國、日本、中國甚至是台灣，為了因應這次疫情，央行也紛紛透過降息或降準調控疫情帶來的衝擊，當大家同時撒錢，這時會回歸到誰的貨幣有保值性，簡單說，即是從一堆爛蘋果中挑出一個好蘋果，這也是為何美國雖然無限量寬，美元卻沒有大幅貶值，因為對市場來說，持有美元還是相對擁有避險功能。

請繼續往下閱讀...

這次川普簽訂救助計畫無疑是對市場再次撒錢，但若國際油價尚未止跌回穩，美股再次殺盤，表示市場風險依然存在，美元仍是首選避險商品，因此，這波政策加碼雖然短線上會造成美元變弱，但議題過後，美元還是偏多來看。

但就台幣兌換美元而言，由於台灣沒有施行量化寬鬆本錢，對疫情撒錢也不像國際市場多，雖然美元在國際市場強勢，但相較於台幣依然顯弱，想要購入美元賺價差的投資朋友，建議在30以下分批進場布局較佳，就歷史價位來看，29.5~29.85才是較佳買點。

簡單來說，如果是操作國際盤賺取美元價差，此時美元應偏多看待，趁這波美元指數回調逢低布局，但若是要到銀行換匯等待美元上漲，還需要多點耐心，30以下才是較佳布局點。想知道更多外匯資訊，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1027期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
「金正恩沒死只是在擺爛！」　他曝：只是被新冠肺炎搞瘋
快訊／桃園平鎮停車場「工地崩塌」！3工人慘遭土堆活埋
逼13歲女兒初夜賣醫生...任「多男侵犯」！狠媽爽賺127萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

理財周刊／美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

理財周刊／重磅超級數據周　可望為台股打開機會

宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用

理財周刊／烏龜過門檻　但看此一翻

理財周刊／負油價事件　留意海期投資五大關鍵

理財周刊／5G基建與生技族群吸睛

理財周刊／無限量QE短多長空

先探／檢測試劑　這兩檔股票出線

先探／解讀法說會看不到的秘密

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

理財周刊／美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

理財周刊／重磅超級數據周　可望為台股打開機會

宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用

理財周刊／烏龜過門檻　但看此一翻

理財周刊／負油價事件　留意海期投資五大關鍵

理財周刊／5G基建與生技族群吸睛

理財周刊／無限量QE短多長空

先探／檢測試劑　這兩檔股票出線

先探／解讀法說會看不到的秘密

台北懸日第2天！攝影迷戴口罩瘋擠卡位　20分鐘限定「鹹蛋黃」躲進雲縫

宜蘭火燒豬寮現場哀嚎驚竄！牠突圍衝出全身黑　網不捨：好可憐

周冬雨分手5年經紀公司！　前經紀人揭最大遺憾：沒辦法陪她走下去

全力維護51連假交通順暢及安全　南警於人群聚集處所宣導社交距離

零確診！住2晚第三晚0元　高雄英迪格酒店5月推出3大0元優惠

愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

補助車資到手了！防疫小黃運將樂歪比讚　桃機補助款已發放逾4千萬

一同到夢幻的餅乾樂園　《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》全新更新登場

快訊／高市府限制學校出借罷韓投票　中選會：勿阻撓選務工作

中職／獅象打線出爐　強化火力！陳鏞基重返游擊要幫嘟嘟搶勝

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

陸國防部談台灣：以武拒統注定失敗

陸國防部談台灣：以武拒統注定失敗

自年初台灣2020大選結果出爐以來，台海「美中台」三方角力在疫情期間持續動盪。對此，大陸國防部發言人吳謙今天表示，「台灣是中國的一部分」，稱解放軍組織系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，針對的不是廣大台灣同胞，而是極少數「台獨」勢力及其分裂行徑。

川普要為新冠懲罰中國　耿爽：之前才讚賞抗疫

川普要為新冠懲罰中國　耿爽：之前才讚賞抗疫

胡博硯／國防部不是遮羞布

胡博硯／國防部不是遮羞布

南投模範勞工表場，出席要戴口罩

南投模範勞工表場，出席要戴口罩

華碩響應防疫紓困方案　購機祭最高價值5600元振興基金

華碩響應防疫紓困方案　購機祭最高價值5600元振興基金

關鍵字：

理財周刊新冠肺炎紓困美國

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

快訊／國安局證實：金正恩生病了

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

忍住不上床就有300萬入袋！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面