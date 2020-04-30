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理財周刊／重磅超級數據周　可望為台股打開機會

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／理周教育學苑  方鈞

Q:新冠疫情爆發以來，全球股市跳水，各國政府也忙著救火，在美國2兆美元無限制QE帶動下，由美股開始，全球股市總算稍微回穩，而台股自3/19低點開始，由8523一路上漲最高來到10710點，但殺盤下跌必有壓，目前台股來到季線及起跌壓力，漲幅似乎放緩，未來台股適合買進操作嗎？

A:這波台股下跌主要是受國際市場拖累，在各國同心救市下市場止跌回穩，近期美股、台股都有不錯表現。

本周適逢美國超級財報周、FOMC利率決策會議、美國非農就業人口數據發布、國內幾大公司法說會，在內外消息交疊影響下，台股將加劇震盪。股價是市場對於公司價值預期，投資上屬於領先指標，第一季各公司受疫情波及，財報表現不佳，機構法人或投資人早有準備，而股價也早在疫情爆發時同步反應，因此，即便財報或非農數據不佳，對股市影響不大。

請繼續往下閱讀...

隨著各國復工利多消息傳出，供應鏈開始恢復運作，投資人對未來還是樂觀以待，但就籌碼面來看，四月外資賣超310億，但政府基金、投信、自營商合計卻達四百億買超，表示雖然外資對台股持保留觀望，但政府及國內法人還是希望穩定股價。就內資買超來看，政府資金焦點放在金融或大型權值股，而投信及自營資金輪動快速，短打狙擊中小股，如果投資朋友要投資，焦點還是應該擺在金融或權值股。

綜觀目前國際最大風險還是圍繞在石油，如果油價持續低迷，需求遲遲無法恢復，表示市場風險不斷增加，將可能造成下一波股市崩跌的引爆點；反之，石油止跌回穩，將對股市帶來正面加乘。

就技術面來看，加權指數來到季線及長黑起跌區附近，此處壓力頗大，未來留意10586是否順利突破站上，站上後才有幾會上看10900，若挑戰壓力未過，未來較有機會轉為盤整，整體來看，大盤來到壓力區，不宜追高，耐心等待為佳。
想學習更多股市操作技巧，可加入理周教育學苑LINE@官方帳號 @moneyedu

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1027期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

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