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台灣未列美301觀察名單　商業機密保障受肯定

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▲▼ 貿易,貨櫃。（圖／路透社）

▲美國貿易代表署30日公布2020特別301報告。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

美國貿易代表署今年再度將中國、印度、俄羅斯等國列入301條款優先觀察名單，台灣未被列入優先觀察或觀察名單，強化商業機密保障受肯定，但仍被點名盜版情況嚴重。

美國貿易代表署（USTR）今天公布2020特別301報告，包括阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭與委內瑞拉被列為優先觀察名單。這是中國連續第16年被列入優先觀察名單。

另外，包括巴西、加拿大、墨西哥、秘魯、泰國、越南、土耳其等23國則被列入觀察名單。

美國貿易代表署在報告中對台灣強化商業機密保障予以肯定。報告指出，美國透過一切可用的貿易工具確保貿易夥伴針對商業機密提供強有力保障，並執行商業秘密法規，貿易夥伴在商業秘密盜取全球化上採取行動也十分重要。對此，報告肯定包括歐盟與台灣在內的貿易夥伴已經強化或正在努力加強商業秘密保障制度。

不過，報告也點名包括台灣、中國、香港、新加坡、泰國等地盜版猖獗，透過訂閱式營利性服務提供串流影音服務。報告更直指中國是這類串流服務製造中心。

報告也呼籲各國應修訂相關法令，以有效制止未經授權的拍攝行為，包括阿根廷、巴西、俄羅斯、台灣等，都未立法將在電影院中未經授權的側錄認定為犯罪行徑。不過報告也提到，台灣與專利方合作，提供學生許多涵蓋多個政府部門的智慧財產權、盜版與側錄等培訓研討會與活動。

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