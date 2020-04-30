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理財周刊／烏龜過門檻　但看此一翻

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／林友銘

上月專欄提到台股行情有機會從絕望中誕生，並且類似2015年情境模式後，台股確實也從8523點彈到近期高點10710；就彈幅是25.7％，就波段跌幅修正度為0.595。

有趣的是，若將2015年的模式同比例套用在台股的2020年，只要固定8523低點位置，即可事先換算接下來的型態及轉折點。如圖一所示，將會發現台股本波反彈滿足點應落在10704，而未來第二隻腳低點將落在七月底的9539。

截至4月24日為止，大盤反彈暫時高點為10710點，距離規畫點10704竟然只有六點之差，不可不謂造化之神奇；但問題是，反彈就此結束了嗎？

請繼續往下閱讀...

筆者就以下二點提出反彈有不算低的可能未完待續，仍有餘韻，理由如下：

一、油價利空物極必反

近期全球股市，根據觀察，與疫情之間的相關係數其實沒有油價來得高，所以只要油一出事，股市一定大跌，反之亦然。圖二目測即可得此結論。

近期關於負油價的報導很多，負面居多。在此一言以蔽之，就是短期心理恐慌大於實質衰退意義。之所以如此認為，立論如下：

1.4月21日是美國輕原油五月期貨的到期日，但現在市場需求不高，油過剩，美國又無儲油空間，故實體交易商於到期前的4月20日紛紛平倉，但啟動程式交易，以致一發不可收拾，由正轉零再轉負數。當然，中間還伴隨著中國人民銀行的交易失當，目前已進入中國金監會調查有無人為疏失的可能，故不易複製到未來六月油期，自然不是常態性利空。

2.美國頁岩油與其說是油，不如說是油氣，它的生產方式和中東的油井有著截然不同的差異。中東油井和北海油田的生產是利用鑽油井開挖，一旦啟動不能停止，否則整座油井會因為壓力中斷而全盤盡墨。但美國輕原油則是先開挖出頁岩，再由頁岩提煉油氣，是可隨時中途說停就停。

3.油價大跌，美國頁岩油大可不開挖；並且，美國生產成本較高的小型頁岩油商會退出市場，而大型業者也可利用美國紓困方案釋出的及時雨進行收購(不要忘了它們都是川普的好朋友)，故不致像市場所言會造成超完美風暴(連坐到高收益債及銀行業者)。

總結來看，急跌的油隔天就會急彈，然後股市就會回穩一下。之後衝擊一次比一次低，於是股市也開始有免疫的可能，亦即10710點直接往下走跌的機率開始變小，此其一。

二、台積電法說捎來春燕呢喃

指數是果，個股是因，有因才有果。言下之意，指數來自權值股的表現，權值股能漲到哪，指數自然能對應漲到哪。圖三以台積電代表指數，單從技術面來看，台積電本波還沒到結束之時，如圖示。

從圖上來看，指數本波反彈到10710點是修正跌幅0.595，接近0.618的強勢反彈位階；但台積電是○．六六五，已然超過0.618甚多，代表往下一個位階：0.75的可能性極高。若以0.75換算台積電下個目標價，是落在318.5元，而這個價位會超越它本波重要的跳空缺口區：310~315元，十分接近瑞士信貸本波的目標價320元，可信度極高，因為符合過關誘多再滿足的股市慣性，此其一。

其二是台積電四月九日召開法說，第二季的營收因高階製程單沒掉，仍可維持101億至104億美元間，換算季成長率仍有0.78％的增加，代表市場預期的需求第二季立即萎縮問題暫時緩解。再則，毛利率仍可維持第一季的51.4％高標，只有營業利益率落在40.4％，略低於第一季的41.4％。某一方面可以解釋為新廠折舊費用的提列，這自然不是壞事，至少有新廠設備的添置，代表它全年資本支出維持150~160億美元的說法是可信的。

若台積電本波能直攻到318.5元，則台股絕不會在10710處滿足，若也以0.75換算台股滿足點，對應該落在「11278」處，此點大家需格外留神。

最後提到投資策略：研判台股到五二○之前，不易有太驚人的連續跌勢出現，甚至往上述的11278點靠攏的機率大增。除了上述對指數及油價的綜合看法以外，筆者發現愈來愈多的個股開始敢創新高而且遍佈各產業，這說明盤勢未死的另一寫照。

對此，整理一下創新高或近前高的族譜表給大家參詳，或許稍加用心做個產業延伸的話，還可找到不錯的高CP值投資標的也未可知呢：
(1)5G：南電(8046)、智邦(2345)
(2)宅經濟：富邦媒(8454)、鈊象(3293)、英業達(2356)
(3)電動車：信邦(3023)
(4)生技：寶齡富錦(1760)

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1027期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

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