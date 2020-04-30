　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／負油價事件　留意海期投資五大關鍵

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

這些年ETF盛行，台灣股市也針對海外金融商品發行相關的ETF，例如元大S&P石油(00642U)、元大S&P黃金(00635U)等。雖然ETF本身的交易模式跟股票一樣，但是很多連結海外期貨商品的ETF，其骨子裡就埋藏了期貨的基因，特別是金融期貨與商品期貨的最後結算制度差異性，更是造成這次WTI美原油期貨五月份合約的最後結算價出現負37.63美元的災難級的背後主因。

特別是自三月初OPEC+會議之後，NYMEX原油期貨3月9日出現單日大跌34.23％，開啟了全球金融市場大動盪的骨牌效應，尤其是3月份市場盛傳擅長喊空的橋水基金大砍黃金多頭倉位來補原油虧損的多頭倉位，抽現金的動作，造成全球金融市場失衡，引發美股十天四次熔斷。

原油負值結算　從金融市場黑天鵝變為灰犀牛

請繼續往下閱讀...

到了四月份原油市場繼續闖禍，在俄羅斯有意借刀殺人，迫使美國頁岩油業者發生倒閉潮，斷川普競選資金來源，預期在6月10日OPEC下次會議之前，恐怕原油市場將從金融市場的黑天鵝轉為灰犀牛，因此有必要針對五月NYMEX原油期貨合約發生的負油價事件做深入剖析，還原事件來龍去脈。

也呼籲對海外期貨商品有興趣的投資人，一定要注意五大關鍵：(1)現金交割制與實物交割制的差異性，(2)最後交易日與最後結算日的差異，(3)留倉的損益是用最後結算價計算，不是收盤價，(4)未平倉口數(OI)，(5)不同的交易所，同一商品的規則不同。

負油價最大苦主　中國銀行的原油寶

大家最好奇的是，這次負油價的最大苦主是誰？4月22日證實是中國銀行的原油寶(類似紙原油)商品被擊穿。這次芝加哥商品交易所(CME)輕原油期貨(CL)五月合約到期前有大量的合約未交割，臨近交割前兩天，還有十萬口的未平倉，一口等於一千桶，換言之，相當於全球一天的產量一億桶，要知道原油是實物交割，除了產油國，誰有這麼大的膽子敢持有全球一天的產油量，因為沒倉庫可以堆放這一億桶啊！

尤其是為了防堵疫情，歐美在復活節前後鎖國至今，交通運輸停擺，儘管OPEC+已經每天減產940萬桶，但在需求減少的情況下，市場仍多出二千萬桶堆積在儲油設施，如果鎖國持續的話，以現在的速度，預估美國原油庫存將在兩周內刷新歷史高峰，並在八至九周內把儲油空間完全用盡。於是華爾街嗅到了血腥味，CME在4月18日至19日的周末修改了規則，承認負油價的存在，至此就大局已定。

疫情鎖國交通停擺　原油需求劇降

4月20日是CME小原油(QM)的最後交易日，空方先發動攻勢，從25美元上下跌到20美元附近，然後4月21日是CME輕原油(CL)的最後交易日，晚上十點之前交易清淡，但因為中國銀行的原油寶合約上的轉倉時間約定為晚上十點到十二點，熟知交易規則的海期投資人就會知道，轉倉期間因為期貨商的後台結算單位需要清算結帳，所以轉倉時間的留倉部位是被凍結的，買賣都不可以操作，直到結算單位作完帳，才會統一釋放資金。

同時這段期間被結算的合約也停止報價，但最後結算價是根據WTI現貨計算的，而此時的WTI現貨的價格是即時更新跳動的，換句話說，熟知交易規則的大戶，此時為了逮住中國銀行原油寶的十萬口多單，刻意等到晚上十點之後才發動攻勢，壓低價格，並且利用實物交割的遊戲規則，強迫中國銀行的原油寶拿錢買下一億桶原油。

但關鍵是，WTI的原油實物交割是在美國奧克拉荷馬州的庫欣油庫(Cushing)，該油庫只有七千八百萬桶儲油空間，就算全部給了中國銀行的原油寶也不夠放一億桶原油。更別說因為疫情而鎖國，交通運輸停擺所造成的原油需求劇降，早就已經至少占據庫欣油庫70％的儲藏空間。

所以中國銀行的原油寶根本無法實物交割，只能被迫選擇平倉，在交易清淡的環境下被迫選擇多殺多，而且CME還修改了規則，承認負油價的存在，於是才有了負37.63美元的史上首見。

多單被迫平倉　賠掉保證金還要付給買家運輸儲藏費

根據4月22日到期之後，未平倉口數降到1.3萬口，也就是說4月21日當天有7.7萬口在盤後進行了結算交易，進行平倉，剩下淨交割了。推測這1.3萬口是真正拿得出實物交割，同時也有能力儲放的貿易商，那麼被迫平倉的7.7萬口就是這次負油價的苦主。

到底負37.63元是怎麼計算出來的？關鍵就是原油的實物交割是需要運輸費+儲藏費+隔夜費，也就是說，被迫平倉的多單，不僅賠掉了保證金，還要付給接盤的買家運輸與儲藏的費用，加起來就是37.63元。

投資人發起集體訴訟

假設這7.7萬口都是中國銀行的原油寶的單子，總計77076000桶原油在負37.63美元結算價附近成交，假設持倉成本是20美元，則最後結算的總損失高達44.66億美元，約當315億人民幣，以中國銀行2019年淨利潤1874億元計算，約等於虧掉去年一六．八％的利潤。這筆錢投資人會認賠嗎？當然不肯，有誰會甘願一覺醒來，投資的本金賠光了，還要倒賠兩個本金給銀行，就算信用聯徵有不良紀錄，也肯定不賠。

事實上，部分投資人已經對接了兩家律師事務所，準備在北京與上海同時發起集體訴訟；訴求為不欠中國銀行交割款，並追回全部投資本金。訴訟理由集中在：原油寶客戶的適用性(不懂期貨)、中國銀行涉嫌誇大宣傳、平台的投資邏輯漏洞(轉倉時間)、操作不當(抄底)。

另外，成都地區的投資人在4月23日先後到當地的銀保監、人民銀行投訴，但監管部門尚未表態(事實上，這些商品當然經過主管機關審批過才發行，承認就打臉了)。投資人正準備下一輪的集合申訴。

抄底20美元的美原油　虧慘了

而根據合約內容執行的中國銀行也不是省油的燈，投資人有權提告，而中國銀行也有權追討超額保證金，從其「原油寶」帳戶裡劃轉了全部本金。同時，投資者也在4月23日收到了保證金的扣款回執，告知保證金帳戶已歸零。投資者表示，四月二十二日雙向寶帳戶的總資產並未歸零，在4月23日早上歸零。

中國銀行跟投資人雙方癥結的一點就是轉倉時間，畢竟工行跟建行都提前轉倉而躲過負油價的最後結算價殺戮，但是六月合約的最後結算價還是有可能再次出現負油價的空頭打壓，因為中國大陸的投資人特別喜歡炒底，而長期來說，20美元以下的確是油價長期的歷史低位區。

但他們忘了期貨是有時間限制的，6月合約的最後交易日是5月19日，而美國鎖國延長到5月15日，換言之，美國境內的原油需求在五月份還是減少，而庫欣油庫再過八至九周就滿載了(但根據貿易商表示，剩餘的儲存空間都已經被預訂了)，那麼工行與建行的多單還要再經歷一次壓低結算。想來真是膽戰心驚，一般人是抄底死在半山腰，想不到，抄底20美元的美原油竟然是輸到脫褲子！

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1027期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
「金正恩沒死只是在擺爛！」　他曝：只是被新冠肺炎搞瘋
快訊／桃園平鎮停車場「工地崩塌」！3工人慘遭土堆活埋
逼13歲女兒初夜賣醫生...任「多男侵犯」！狠媽爽賺127萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

理財周刊／美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

理財周刊／重磅超級數據周　可望為台股打開機會

宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用

理財周刊／烏龜過門檻　但看此一翻

理財周刊／負油價事件　留意海期投資五大關鍵

理財周刊／5G基建與生技族群吸睛

理財周刊／無限量QE短多長空

先探／檢測試劑　這兩檔股票出線

先探／解讀法說會看不到的秘密

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

引擎蓋拉出取暖貓「險變肉醬」　隔天再躲一次...苦主霸氣收編

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

理財周刊／美加碼紓困方案　美元短線拉扯震盪

理財周刊／重磅超級數據周　可望為台股打開機會

宏達電VR虛擬會議平台Beta版上線　VIVE Sync開放企業免費使用

理財周刊／烏龜過門檻　但看此一翻

理財周刊／負油價事件　留意海期投資五大關鍵

理財周刊／5G基建與生技族群吸睛

理財周刊／無限量QE短多長空

先探／檢測試劑　這兩檔股票出線

先探／解讀法說會看不到的秘密

台北懸日第2天！攝影迷戴口罩瘋擠卡位　20分鐘限定「鹹蛋黃」躲進雲縫

宜蘭火燒豬寮現場哀嚎驚竄！牠突圍衝出全身黑　網不捨：好可憐

周冬雨分手5年經紀公司！　前經紀人揭最大遺憾：沒辦法陪她走下去

全力維護51連假交通順暢及安全　南警於人群聚集處所宣導社交距離

零確診！住2晚第三晚0元　高雄英迪格酒店5月推出3大0元優惠

愈多人用愈方便！超狂數位帳戶APP社交分帳超前部署　不怕談錢傷感情

補助車資到手了！防疫小黃運將樂歪比讚　桃機補助款已發放逾4千萬

一同到夢幻的餅乾樂園　《跑跑薑餅人：烤箱大逃亡》全新更新登場

快訊／高市府限制學校出借罷韓投票　中選會：勿阻撓選務工作

中職／獅象打線出爐　強化火力！陳鏞基重返游擊要幫嘟嘟搶勝

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

理財周刊／5G基建與生技族群吸睛

理財周刊／5G基建與生技族群吸睛

台灣三月外銷訂單金額年增4.3%，遠優於原先預期的2位數負成長。其中電子產品訂單創歷年同期新高，防疫相關電子與生技醫療族群後市看好。

理財周刊／無限量QE短多長空

理財周刊／無限量QE短多長空

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%

原油期貨ETF溢價飆升　證交所提醒投資人注意風險

原油期貨ETF溢價飆升　證交所提醒投資人注意風險

元大S&P原油正2溢價太高　顧立雄示警

元大S&P原油正2溢價太高　顧立雄示警

關鍵字：

理財周刊原油

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

快訊／國安局證實：金正恩生病了

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

忍住不上床就有300萬入袋！

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

羅志祥出關爆不回台「躲到其他國家」！2最新動向曝光

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面