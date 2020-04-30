　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高通及蘋果的專利侵權訴訟戰纏繞近2年。（圖／CFP）

▲高通稱5G網路佈建與設備發布不會因為疫情而出現重大延遲。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

高通周三（29日）於美股盤後發布2020會計年度第2季財報，營收、獲利雙雙優於市場預期。受到新冠肺炎影響，高通預期Q3的智慧型手機出貨量將較原先預期下滑30%，不過5G手機的出貨量預估不變。

根據財報，高通Q2非一般公認會計原則（Non-GAAP）營收年增7%至52.06億美元，較華爾街預期的50.25億美元高；EPS年增14%至每股0.88美元，較華爾街預期的0.78美元來得高；獲利年增9%至10.91億美元。高通周三盤後股價股價勁揚3%。

請繼續往下閱讀...

高通表示，新冠肺炎疫情全球大流行導致今年第二季手機需求量較原先預期下滑約21%，中國大陸的萎縮幅度最大。高通警告，由於中國以外的經濟體同樣壟罩在疫情中，因此截至6月底的季度手機出貨量也將下降，估計將較先前預期下滑約30%，影響每股盈餘將至少縮減0.30美元。

此外，高通重申今年5G手機的出貨量將在1.75億至2.25億支間，與先期的預估量持平。執行長Steve Mollenkopf在與分析師的電話會議中說道：「整體而言，5G正在按計劃進行。」並稱目前主要地區的5G網路佈建與設備發表不會因疫情出現重大延遲。

高通Q2 MSM（Mobile Station Modem）晶片組出貨量年減17%至1.29億組，預估本季出貨量將介於1.25億至1.45億組。

Moor Insights分析師Patrick Moorhead表示，高通重申5G手機出貨量預估，「對公司來說是個很好的信號，它顯示出5G手機發展『一切如常』。」

ET快訊
《半澤直樹》男星病逝　罹患誤嚥性肺炎
快訊／「殺警判無罪」嚴重打擊警察士氣！　徐國勇：絕對依法上訴
李承翰遭刺殺亡　法院判無罪交保「5大理由」曝光
勇警兒遭刺殺亡…兇嫌獲無罪！父悲痛猛搖頭：太離譜
快訊／錢櫃大火1男裝葉克膜搶救5天　家屬今忍痛拔管
羅志祥「2版本道歉態度大轉變」！偷吃前輩教認錯9字訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

台經院：全年製造業景氣為黃藍燈　下半年優於上半年

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

政府紓困救了新竹醫材廠　43位員工逃過被裁員命運

口罩業者爭取外銷出口　沈榮津：建議指揮中心適度開放

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

台經院：全年製造業景氣為黃藍燈　下半年優於上半年

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

政府紓困救了新竹醫材廠　43位員工逃過被裁員命運

口罩業者爭取外銷出口　沈榮津：建議指揮中心適度開放

彰化第一名！初夏五月雪紛飛　油桐花熱門賞花地點TOP6

北京故宮「避疫3個月」重開館　2.5萬張門票秒殺！

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

媽媽界舒壓神器！高島「沙發按摩椅」趕走痠痛　母親節超值折扣手刀搶

只要10元！屏東80年肉圓老店　外皮軟Q、咬下爆出飽滿肉餡

雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

國中會考試場防疫「超前部署」　盧秀燕視察「全力維護考生健康」

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

台灣未列美301觀察名單　商業機密保障受肯定

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

台灣之星5G計畫書過關下半年開台

台灣之星5G計畫書過關下半年開台

台灣之星5G事業計畫書變更案29日過關，預計今年下半年可提供服務。亞太電信因為沒有標到5G主流頻段，計畫使用合作夥伴(台灣大)5G網路、頻段，但目前欠缺共網共頻相關法令與配套做法，何時可獲許可仍未可知。亞太電信回應表示，已依據《電信管理法》開放共頻之規劃，及共頻所需管控能力之安排，向NCC提出事業計畫書變更申請，目前正由NCC審核中。

福特預期本季稅前虧損上看50億美元

福特預期本季稅前虧損上看50億美元

5G新品加持！聯發科Q2營收有望創高　

5G新品加持！聯發科Q2營收有望創高　

聯發科Q1毛利率43.1%　19季新高

聯發科Q1毛利率43.1%　19季新高

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

Touch ID有望在iPhone 12上回歸！　但量產可能推延一個月

關鍵字：

高通財報5G

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

快訊／國安局證實：金正恩生病了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面