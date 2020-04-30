高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

▲高通稱5G網路佈建與設備發布不會因為疫情而出現重大延遲。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

高通周三（29日）於美股盤後發布2020會計年度第2季財報，營收、獲利雙雙優於市場預期。受到新冠肺炎影響，高通預期Q3的智慧型手機出貨量將較原先預期下滑30%，不過5G手機的出貨量預估不變。

根據財報，高通Q2非一般公認會計原則（Non-GAAP）營收年增7%至52.06億美元，較華爾街預期的50.25億美元高；EPS年增14%至每股0.88美元，較華爾街預期的0.78美元來得高；獲利年增9%至10.91億美元。高通周三盤後股價股價勁揚3%。

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高通表示，新冠肺炎疫情全球大流行導致今年第二季手機需求量較原先預期下滑約21%，中國大陸的萎縮幅度最大。高通警告，由於中國以外的經濟體同樣壟罩在疫情中，因此截至6月底的季度手機出貨量也將下降，估計將較先前預期下滑約30%，影響每股盈餘將至少縮減0.30美元。

此外，高通重申今年5G手機的出貨量將在1.75億至2.25億支間，與先期的預估量持平。執行長Steve Mollenkopf在與分析師的電話會議中說道：「整體而言，5G正在按計劃進行。」並稱目前主要地區的5G網路佈建與設備發表不會因疫情出現重大延遲。

高通Q2 MSM（Mobile Station Modem）晶片組出貨量年減17%至1.29億組，預估本季出貨量將介於1.25億至1.45億組。

Moor Insights分析師Patrick Moorhead表示，高通重申5G手機出貨量預估，「對公司來說是個很好的信號，它顯示出5G手機發展『一切如常』。」