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「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

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▲▼福衛三號退役。（圖／科技部提供）

▲福衛三號即將退役。（圖／科技部提供）

記者周康玉／台北報導

國研院國家太空中心今（30）日宣布，福爾摩沙衛星三號（簡稱福衛三號）在持續運轉14年後，將於2020年5月1日結束衛星任務，功成身退。

2006年4月15日，福衛三號在美國加州范登堡空軍基地搭乘美樂達（Minotaur）1號火箭升空，福衛三號由六顆衛星組成，因已老舊，電力逐漸衰退，迄今只剩一顆（FM6）斷斷續續產出少量氣象資料。接替福衛三號的福衛星七號已於2019年6月25日發射升空，2020年3月7日正式對國際公開觀測資料，每天由中央氣象局的臺灣資料分析中心網站公布前1日的完整大氣觀測資料給全球使用。

請繼續往下閱讀...

福衛三號是全球第一個氣象衛星星系，由六顆衛星組成，任務是以掩星觀測原理反演大氣層的剖面資訊，包括溫度、濕度、大氣壓力，以及電離層電子密度。六顆衛星在太空運行14年，共計5,129天，其大氣資料免費對全球開放，截至今年（2020年）4月20日，共有92個國家、4551人使用。

福衛三號被譽為「太空中最精準的溫度計」，2012年歐洲中期預報中心（ECMWF）分析福衛三號的資料顯示，福衛三號資料量雖僅占天氣預報所有使用資料的2~3%，但對減少預報誤差的貢獻度卻達10%，貢獻度排名前五名。2012年美國大選前的桑迪颶風（Hurricane Sandy）來襲時，福衛三號的颶風路徑預測，就準確地協助美國聯邦政府進行緊急疏散的決策。

福衛七號已順利接續福衛三號的任務，提供更充沛及精準的資料給全球氣象單位及科研人員進行極端氣候、異常氣候、颱風的形成與路徑，以及強降雨的預測與分析。

▼福衛三號即將退役。（圖／科技部提供）

▲▼福衛三號退役。（圖／科技部提供）

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