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原圖曝光！金正恩「躺棺材」假照瘋傳　網驚：原來是拿「這張」修

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▲▼ 金正恩遺體照。（圖／翻攝自推特）

▲網友合成的金正恩遺體照。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

金正恩病危說在全球持續蔓延，如今竟有網友惡意合成「金正恩躺棺照」，該張照片隨即在網路上瘋傳。據悉，該名網友應該是以金正日2011年葬禮上的照片加以合成，有意帶動風向，雖然該張照片的合成技術拙劣，不但解析度低，身體跟頭的部分也非常不自然，但仍然在網路上引發熱烈迴響。

金正日遺體。(圖／達志影像／美聯社)

▲金正日遺體。(圖／達志影像／美聯社)

近日推特上瘋傳一張金正恩躺在枕頭上，身上蓋著紅布「遺體照」，然而該張照片不但解析度極低，連身體和頭部的部分也極為不自然，一看就知道是經過合成的假照片，更有人找出金正恩父親金正日2011年葬禮的照片比對，發現網友根本就是參考金正日葬禮的相關畫面合成。

金正恩11日在勞動黨中央委本部廳主持黨政治局會議，北韓官媒12日登出他最後一次現身的照片後，金正恩就再也沒有出現在公開場合，甚至連15日爺爺金日成冥誕的太陽節都未出席，直接缺席參拜儀式，因此引發外界臆測，金正恩本人健康是否出了狀況。

另一方面，美媒《自由亞洲電台》29日報導，一名消息人士證實，金正恩10天前被緊急送往平壤醫院搶救，最近剛脫離險境，雖意識清醒但仍處於重症狀態，且言語困難。而這名消息人士再三要求媒體保密身分。

另一名知情人士引述來自北韓官員的話，指金正恩已暫時把軍權交給叔叔金平日，而妹妹金與正則負責勞動黨黨務及對外事務，但由於這些人事異動並非正式任命，是臨時性安排，因此不會對外公布。而日本前外務省主任分析官佐藤優則說，金正恩恐怕已腦死。

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