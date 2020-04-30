原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

▲美國原油庫存增幅減緩，原油價格獲得些支撐力。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

隨著疫情漸漸趨緩，一些國家有意放寬防疫封鎖的措施，石油需求可望回升，原油也獲得一些支撐力。原油期貨價格週三 (29 日) 收高，西德州原油期貨價格上漲 2.72 美元或 22%，收每桶 15.06 美元；布蘭特原油期貨價格上漲 2.08 美元或近 10.2%，收每桶 22.54 美元。

美國石油協會(API)公布上周原油庫存增加1000萬桶、來到5.1億桶，低於分析師原先會預估1,060萬桶。消息傳出後，紐約6月期油一度大漲16.69％，最高來到14.4美元；布蘭特6月期油則漲上4.59％，報21.4美元。

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Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示，全球各國都迫切希望重啟業務運作，甚至是受創慘重的義大利和美國都有意盡快恢復經濟運轉。這樣的發展真的可能拉回一些石油需求，但由於旅遊限制仍在，對受創慘重的道路燃料來說，回升的需求量可能不夠大。

瑞穗銀行期貨業務主管Bob Yawger表示，原油庫存增幅很大，但沒有過去三周的幅度那麼大。美國原油庫存增幅減緩，延後儲油設施滿載的時間。數據顯示，美國汽油庫存從上周的紀錄高點大幅減少370萬桶，因燃料需求溫和回升抵銷煉油廠產出回升的影響。

截至今早11:15，6月西德州原油上漲1.74美元，漲幅11.55%，每桶16.80美元，6月布蘭特原油期貨上漲1.82美元，漲幅7.51%，每桶26.05美元。