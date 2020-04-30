台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

▲▼台啤與新笑傲江湖Ｍ手遊合作。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣啤酒推出手遊主題版的爽啤及經典台啤，讓民眾在家防疫時能夠小酌之外，也能遨遊金庸武俠世界，喝啤酒玩手遊拿寶物之外，還可以抽Gogoro S2機車、iphone11及Google pixel等超值贈品。

台酒今（30）日表示，台灣啤酒首度攜手武俠遊戲大作《新笑傲江湖M》，聯名推出限量版啤酒主題包裝，繪製金庸筆下熟為人知的令狐沖及東方不敗武俠角色，融入爽啤及經典台啤的罐身和六入盒裝設計，讓喜愛金庸武俠的遊戲玩家一次收集，消費者只要購買主題版六入裝啤酒，憑盒內序號，登錄即可得遊戲虛寶。

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此外，台酒還加碼，再抽總價值達百萬的實體贈品包含Gogoro S2機車、iphone11及Google pixel等。

台酒表示，《新笑傲江湖M》是首度支持90幀的武俠手遊，以動漫繪風打造著名的金庸武俠遊戲世界，自3月26日上市以來，透過雙代言人許瑋甯及八三夭宣傳，首月已超出百萬人下載，好評不斷，5月起將再推出改版活動，搭配與台啤聯名推出的限量主題啤酒，值得玩家期待。

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