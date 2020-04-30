　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台啤,新笑傲江湖M,手遊。（圖／台酒提供）

▲▼台啤與新笑傲江湖Ｍ手遊合作。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣啤酒推出手遊主題版的爽啤及經典台啤，讓民眾在家防疫時能夠小酌之外，也能遨遊金庸武俠世界，喝啤酒玩手遊拿寶物之外，還可以抽Gogoro S2機車、iphone11及Google pixel等超值贈品。

台酒今（30）日表示，台灣啤酒首度攜手武俠遊戲大作《新笑傲江湖M》，聯名推出限量版啤酒主題包裝，繪製金庸筆下熟為人知的令狐沖及東方不敗武俠角色，融入爽啤及經典台啤的罐身和六入盒裝設計，讓喜愛金庸武俠的遊戲玩家一次收集，消費者只要購買主題版六入裝啤酒，憑盒內序號，登錄即可得遊戲虛寶。

請繼續往下閱讀...

此外，台酒還加碼，再抽總價值達百萬的實體贈品包含Gogoro S2機車、iphone11及Google pixel等。

台酒表示，《新笑傲江湖M》是首度支持90幀的武俠手遊，以動漫繪風打造著名的金庸武俠遊戲世界，自3月26日上市以來，透過雙代言人許瑋甯及八三夭宣傳，首月已超出百萬人下載，好評不斷，5月起將再推出改版活動，搭配與台啤聯名推出的限量主題啤酒，值得玩家期待。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒！

ET快訊
焦凡凡爆退出「反骨男孩」！　同框酷炫哽咽認：我們吵架了
羅志祥首個主持棒丟了！官宣公布「8人陣容」沒有他
都沒咳！6個月嬰燒5天…出現「最棘手小兒病」才確診　醫驚呼：
一線女星爆招待所陪玩政商大老！　廁所藏「暗房」辦事限30分鐘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情下各國市場退回起跑點　瑞銀：現在看誰先復原

鴻海五一連假超前部署「入廠通行憑證」　防疫升級加裝「無手開門器」

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

台經院：全年製造業景氣為黃藍燈　下半年優於上半年

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

疫情下各國市場退回起跑點　瑞銀：現在看誰先復原

鴻海五一連假超前部署「入廠通行憑證」　防疫升級加裝「無手開門器」

台啤添武俠風　攜手武俠遊戲　拿寶物+有機會抽Gogoro S2

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

台經院：全年製造業景氣為黃藍燈　下半年優於上半年

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

西裝外套不只是上班穿！IG部落客傳授搭配3招　約會、跑趴超時髦

王大陸表情包逗翻好萊塢女神　蜜拉喬娃維琪認證：他的臉太經典

迴旋的思緒：藝術家Wolfgang Flad以雕塑創造永恆

殺警判無罪…大眾氣吼恐龍法官！法律人搬「刑法第19條」曝不罰無奈

LIVE／備戰五一連假防疫　指揮中心14:00最新說明

六福客棧5/30熄燈！最後1個月入住1,788元含「金鳳廳」早點

520後農委會主委換人？　陳吉仲：個人去留不是重點

A RAY 看《玫瑰之夜》被通知父親癌逝　大學讀十年追隨夢想

徐若瑄MV驚喜彩蛋曝光...壓軸藏洋蔥成「最暖母親節禮物」！

「刑法19條不是擺好看」殺警判無罪掀民怒　呂秋遠：政府不作為…民眾會更討厭司法

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

SBL／李亦伸G6看好裕隆封王

SBL／李亦伸G6看好裕隆封王

裕隆G5靠著基恩（Marcus Keene）神級的46分演出，把戰線拖到G6最終戰，資深球評李亦伸認為，這個系列賽一直都是五五波的戰局，他看好裕隆能夠在最後封王。

破不了電玩　13歲童15刀捅死7歲弟

破不了電玩　13歲童15刀捅死7歲弟

台啤殊死戰　射手群需突圍

台啤殊死戰　射手群需突圍

台啤3比3生死戰　克服心魔是關鍵

台啤3比3生死戰　克服心魔是關鍵

專注成勝敗關鍵　台啤近關情怯

專注成勝敗關鍵　台啤近關情怯

關鍵字：

手遊武俠台啤

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

快訊／國安局證實：金正恩生病了

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

忍住不上床就有300萬入袋！

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面