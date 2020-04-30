疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

▼日月光財務長董宏思。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體封裝龍頭日月光投控（3711）公布第一季業績，因客戶需求穩定、及部分轉單效應，第一季稅後淨利年增九成，每股稅後純益0.92元；同時看好第二季表現，激勵日月光ADR大漲5.2%，今（30）日開盤同步走揚，早盤約漲1.58%，來到66.2元上下。

日月光投控第一季合併營收973.57億元，季減16%、年增9.6%；毛利率16.6%，季減0.5個百分點、年增3.8個百分點，稅後淨利38.99億元，季減39%、年增91%；合併營業利益60.63億元；合併營益率6.2%，較去年第4季的7.5%減少1.3個百分點，年增3.6個百分點；每股稅後盈餘0.92元，低於去年第4季的1.5元，但優於去年同期的0.48元。

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日月光財務長董宏思表示，第一季因客戶需求穩定，以及部分轉單效益挹注，首季營運優於預期。展望第二季，因新冠肺炎疫情影響逐步回穩，大陸廠區已復工正常，第二季IC封裝測試及材料業績可持續有所表現外，電子代工（EMS）封裝第一季受疫情影響，部分訂單遞延到第二季，也將成為下季成長動能，估計整體稼動率會比第一季75%-80%還高，整體業績估計可望有高個位數季增。

展望下半年，董宏思表示，因目前訂單能見度不明朗，因此無法對下半年評論。