　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲日月光控股財務長董宏思樂觀看待第三季表現。（圖／記者姚惠茹攝）

▼日月光財務長董宏思。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體封裝龍頭日月光投控（3711）公布第一季業績，因客戶需求穩定、及部分轉單效應，第一季稅後淨利年增九成，每股稅後純益0.92元；同時看好第二季表現，激勵日月光ADR大漲5.2%，今（30）日開盤同步走揚，早盤約漲1.58%，來到66.2元上下。

日月光投控第一季合併營收973.57億元，季減16%、年增9.6%；毛利率16.6%，季減0.5個百分點、年增3.8個百分點，稅後淨利38.99億元，季減39%、年增91%；合併營業利益60.63億元；合併營益率6.2%，較去年第4季的7.5%減少1.3個百分點，年增3.6個百分點；每股稅後盈餘0.92元，低於去年第4季的1.5元，但優於去年同期的0.48元。

請繼續往下閱讀...

日月光財務長董宏思表示，第一季因客戶需求穩定，以及部分轉單效益挹注，首季營運優於預期。展望第二季，因新冠肺炎疫情影響逐步回穩，大陸廠區已復工正常，第二季IC封裝測試及材料業績可持續有所表現外，電子代工（EMS）封裝第一季受疫情影響，部分訂單遞延到第二季，也將成為下季成長動能，估計整體稼動率會比第一季75%-80%還高，整體業績估計可望有高個位數季增。

展望下半年，董宏思表示，因目前訂單能見度不明朗，因此無法對下半年評論。

ET快訊
《半澤直樹》男星病逝　罹患誤嚥性肺炎
快訊／「殺警判無罪」嚴重打擊警察士氣！　徐國勇：絕對依法上訴
李承翰遭刺殺亡　法院判無罪交保「5大理由」曝光
勇警兒遭刺殺亡…兇嫌獲無罪！父悲痛猛搖頭：太離譜
快訊／錢櫃大火1男裝葉克膜搶救5天　家屬今忍痛拔管
羅志祥「2版本道歉態度大轉變」！偷吃前輩教認錯9字訣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

台經院：全年製造業景氣為黃藍燈　下半年優於上半年

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

政府紓困救了新竹醫材廠　43位員工逃過被裁員命運

口罩業者爭取外銷出口　沈榮津：建議指揮中心適度開放

新台幣狂升！美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

自認WHO一月底「超前警告」 譚德塞：聽進建議的國家防疫都比較好

王子王子上《娛百》玩「多人運動」壓力超大　尬回羅志祥.愷樂互動...轉身求饒

鯨鯊現蹤！與恆春潛客共游3分鐘 溫柔超親人...網震撼：感謝大自然

狠男砍殺牙醫...二審維持無期徒刑 死者家屬崩潰：台灣成了免死天堂

高通估本季手機出貨降3成　但5G設備發表將不受疫情衝擊而延遲

原油庫存增幅低於預期　西德州原油強勢回彈22%...今早續漲逾11%

「太空最精準溫度計」福衛三號5月1日退役

台經院：全年製造業景氣為黃藍燈　下半年優於上半年

下周油價預估出爐　汽油再降0.2元「加油再等等！」

疫情影響趨穩！日月光Q2估微增　股價走揚

台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

政府紓困救了新竹醫材廠　43位員工逃過被裁員命運

口罩業者爭取外銷出口　沈榮津：建議指揮中心適度開放

新台幣狂升！美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

媽媽界舒壓神器！高島「沙發按摩椅」趕走痠痛　母親節超值折扣手刀搶

只要10元！屏東80年肉圓老店　外皮軟Q、咬下爆出飽滿肉餡

雲林蕃薯工廠勞資糾紛搞到開槍　警快打部隊壓制！3人傷送醫

國中會考試場防疫「超前部署」　盧秀燕視察「全力維護考生健康」

自己的老家自己勘！花蓮舊社調查工作坊　助布農族人回老家

苗栗民宅大火！疑充電器爆炸起火燃燒　2民宅付之一炬

台灣未列美301觀察名單　商業機密保障受肯定

51勞動節愛自己　小資族、頂客族、三明治族勞工投保規劃一次看

疫情打擊害他關閉餐廳！　銀行家狠心殺死懷孕5個月妻後身亡

勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜...

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

財經熱門新聞

八年級生莊文傑　新冠股災笑納上千萬

勞工10萬元紓困貸款今上路　如何申請、月繳多少QA一次看

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

勞斯萊斯、賓士供應商加碼投資台灣　92億打造智慧化產線

91萬人搶辦勞保局3萬補貼　8成民眾受惠、逼近預估名額

寶成出扯招吃定供應商　延遲付款文件曝光

瑞德西韋試驗結果正向　美股大漲

鴻海旗下工業富聯　首季淨利年減34.8%

美元匯價創22個月來新低　換新台幣5萬多賺1200元

美首季GDP萎縮4.8％　比預期更差

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

史上最受歡迎的勞工紓困方案！已逾82萬人搶辦勞保局3萬補助　

勞工紓困貸款　一銀3天核貸

國泰金配2元股利　現金殖利率衝5.2%

更多熱門

相關新聞

國際奧會委員反駁疫苗論

國際奧會委員反駁疫苗論

日本醫學界提出的東京奧運「疫苗論」，讓國際奧會委員科茨（John Coates ）不以為然，並提出反駁，認為已經延期的奧運，不見得要有疫苗才能舉行。

博鰲亞洲論壇2020年會因疫取消

博鰲亞洲論壇2020年會因疫取消

美國公開賽暫停　去年林俊易奪生涯首冠

美國公開賽暫停　去年林俊易奪生涯首冠

51連假防疫大隊「1550處熱點」消毒

51連假防疫大隊「1550處熱點」消毒

美專家佛奇憂運動賽事今年難復賽

美專家佛奇憂運動賽事今年難復賽

關鍵字：

日月光董宏思封裝新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

愷樂被爆介入「豬芬戀」　李毓芬回應了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

快訊／國安局證實：金正恩生病了

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

快訊／狠殺鐵路勇警李承翰！他獲無罪

35歲楊秀惠神隱半年「密婚生子」

全家福照曝！沙鹿男殺妻後1死1命危…2稚兒哭喊「媽媽」

寶兒被爆是羅志祥後宮！本人親曝內幕

虐死浪犬　虎科學生辯「不是故意」依動保法移送

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

更多

最夯影音

更多
「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟

「Nei Nei做的蛋糕」吳尊放到發霉！　自爆最高紀錄：提拉米蘇留半年不丟
台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

羅志祥乾爹曝「桃色風波」嚴重性　徐乃麟直說：要翻身 滿辛苦的！

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

「防疫五月天」抗疫百日的改變　鋼鐵團隊靠溫柔力量拚台灣第一

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面