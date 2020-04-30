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台灣首季GDP年增率估1.8%　沈榮津揭示三大支撐動能

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▲經濟部長沈榮津今（30）日於立法院表示，台商回台投資、中美貿易戰轉單效應與半導體、離岸風電投資，成為支撐台灣經濟發展的三大動能。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津今（30）日於立法院表示，台商回台投資、中美貿易戰轉單效應與半導體、離岸風電投資，成為支撐台灣經濟發展的三大動能。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球經貿，經濟部長沈榮津今（30）日於立法院表示，主計總處預估台灣首季GDP年增率為1.8%，與亞洲開發銀行對台預估值相當，主要受惠於台商回台投資、中美貿易戰轉單效應與半導體、離岸風電投資，成為支撐台灣經濟發展的三大動能。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，經濟部長沈榮津應邀列席參與審查，而國內口罩出口議題與產業經濟發展，仍是外界關注焦點。

請繼續往下閱讀...

彭博預估台灣第一季GDP年增率可達1.7%，沈榮津表示，1.7%跟主計總處預估的1.8%不相上下，加上亞洲開發銀行對台灣的GDP也是估1.8%，主要受惠於台灣防疫超前部署，防疫控制得宜，讓國內民眾生活如常，只在社交距離上有些管制，影響部分消費，在全球來看是少數。

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

針對支撐台灣GDP成長的動能，沈榮津指出，在新冠肺炎疫情期間，台商加速回台投資，加上去年起中美貿易摩擦，帶來轉單效應，而國內半導體產業投資約7千多億，能源轉型的離岸風電亦是大投資期，院長指示公共建設提前施作，也對提振內需有幫助，相關紓困計劃共2100億預算，都對支撐國內GDP成長有貢獻。

另外，媒體報導沈榮津成功打造「口罩國家隊」，可望高升行政院副閣揆，外界關注沈榮津是否接獲徵詢，沈榮津表示，做公務人員40多年生涯，每天做該做的事，尤其現在防疫期間，緊接著進入紓困階段，如何協助產業紓困、度過難關，迎接未來產業要振興的工作，「現在不去思考這些假設性問題」。

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