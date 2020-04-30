疫情打擊害他關閉餐廳！　銀行家狠心殺死懷孕5個月妻後身亡

▲男子殺害孕妻後也跟著身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊各大產業景氣，美國紐澤西州一名男子疑似因為疫情影響心情，竟然狠心殺害已經懷孕5個月的妻子，自己也隨之輕生。2具遺體後來被警方送去進行驗屍，判斷女死者的死因為凶殺，目前仍在調查事發原因。

哈德遜郡(Hudson County)警方27日在聲明中表示，37歲銀行家莫爾(Man Mohan Mall)26日上午7時15分，遺體被人發現漂浮在交易廣場車站(Exchange Place Station)附近的哈德遜河中，40分鐘後又在他家中發現懷有身孕的35歲妻子加里瑪(Kothari Garima)也已經身亡。

警方表示，身受重傷的加里瑪死因為他殺，「目前看來，這是一起兇嫌犯案後又畏罪自殺的案件」，但尚未對外公布莫爾的犯案原因。據了解，加里瑪生前與丈夫一同在鄰近紐澤西的保盧斯胡克區經營一家時尚印度餐廳，還曾經獲得美食網站的好評介紹，然而近來卻因為疫情被迫暫時關閉，她時常在社群網站上表達對當局的不滿。

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