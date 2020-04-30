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日男持刀怒砍60歲警硬扯：我是被催眠！　派出所內置物櫃倒一片

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▲▼ 南水元派出所。（圖／翻攝於google maps）

▲事發的南水元派出所。（圖／翻攝於google maps）

記者王佩翊／編譯

日本東京一名男子30日上午突然持刀衝進葛飾區的一間派出所內，當場捅了正在執勤的60多歲警察，所幸並未造成受害警察生命危險，目前已住院接受治療。事發後，警方馬上就在派出所附近逮捕該名嫌犯，目前正在調查詳細犯案動機與經過。

根據《日本放送協會》報導，日本一名男子30日上午9時半左右突然持刀衝進隸屬於東京葛飾區龜有警察署的的南水元派出所，當場往一名正在值勤的60多歲警察身上砍。據悉，兩人疑似曾發生扭打。男子犯案後隨即逃逸，但在10時左右馬上就被警方逮捕，同時也被查獲犯案凶器。據《每日新聞》報導，嫌犯被逮後供稱，自己是因為遭到催眠才會行兇。

根據《日本放送協會》所拍攝到的空拍畫面，派出所外圍已被警方圍上封鎖線，有多名鑑識人員入內採證，從畫面中也可以看出派出所內部的置物櫃倒成一片，疑似曾發生扭打。警視廳將深入調查詳細犯案過程。

另一方面，受害警察原本早已退休，但受到政府再聘任，透過「交番相談員」的制度重新回到熟悉的職場，怎知卻因此遭人刺傷。

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