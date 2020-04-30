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北韓瘋傳「金正恩25日去世」5分鐘影片！政府追源頭查「這群人」…全面噤聲

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▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓領導人金正恩持續神隱，如今一段宣稱金正恩死訊的5分鐘影片開始在中國、北韓邊境地區瘋傳，以錦繡山太陽宮為背景，提及金正恩是在現場視察時去世。但此一影片真實性仍有待質疑，當局已展開行動試圖追查流傳影片的人，目前已經沒人能公開討論此事，外傳這段影片是自中國流入北韓。

Daily NK報導，該段5分鐘影片以錦繡山太陽宮為背景，並以文字說明「我們敬愛的最高領導人金正恩同志在現場視察時去世」，清楚點出金正恩死亡時間為25日凌晨零時30分，未來將由勞動黨第一副部長、胞妹金與正未來將會接替他的職務。

該段影片也包含北韓前領導人金正日（Kim Jong Il）逝世儀式的場景，以及親北韓日本媒體The People’s Korea一篇不存在報導的圖片。

▲ 金正恩胞妹金與正普遍被指為接班的有力人選。（圖／路透社）

「這段有問題的影片，看起來就像是由朝鮮中央電視台（Korean Central Television）所播出的」，平安北道一名消息人士27日向Daily NK透露，影片是自中國流入北韓，「影片宣稱，金正恩在現場視察的時候，突然死亡。」據了解，當官員、黨員及人民看到這段影片的時候，都感到相當困惑，且在此事件被視為嚴重問題後，已經沒人能公開討論這段影片。

報導提到，北韓當局認定這段影片可能造成帶來負面影響，因此正展開行動追查流傳影片來源，國家安全部及當地警方正密切關注撥打國際電話、發送簡訊的人，且隨著調查越來越深入，先前因商業生意致電中國的人如今都變得相當低調。

金正恩最近一次公開露面的場合為11日，當時他主持政治局會議，但隨後神隱迄今2周，就算官方媒體報導他的動向，但仍未發布新的照片，死訊傳聞四起。

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