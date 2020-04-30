疫情衝擊茶葉價格飆升！禁足在家者狂喝茶...卻因封城令錯過採茶季

▲全球茶葉市場收到疫情衝擊。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，各大產業皆遭受到衝擊，全球茶葉市場也受到影響。雖然在禁足令之下，人們在家中喝茶的機率提高，飲品的需求大量增加，但封城令卻讓採茶的人無法工作，限縮了茶葉的供應，導致茶葉價格飆升。

據《路透社》報導，中國、印度、肯亞、斯里蘭卡和越南等五國佔全球茶業出口的82%，但為了遏制疫情所採取的嚴格限制行動措施，已擾亂了重要的採茶季節，部分貨運延後約一個月，導致價格飆升。

在疫情期間採茶工人減少，加上3月的氣溫低於正常氣溫，預期最大生產國中國今年的產量將減少，第2大生產國印度和斯里蘭卡的產量，也受到勞工和天氣問題的影響。

印度茶葉委員會主席貝茲巴魯雅（Prabhat Bezboruah）表示，印度茶葉的產量可能會在2020年大減1.2億公斤或9%，因為封城令導致茶園在採收季開始時無法採茶。

國際茶葉委員會（ITC）估計，印度今年的出口將減少7％。印度商務部和茶葉中間商表示，印度3月的出口大減34%，斯里蘭卡的出口下降了近一半。

而肯亞的前景光明，這個全球最大出口國自3個月以來的採收，僅受到最低程度的干擾，且根據國際茶葉委員會估計，今年國內產量可能增長15%。此外，越南的產量預計也不至於受到太大影響，但越南種植的規模相對較小。

不過一些進口商已經開始意識到南亞供應替代的壓力。俄羅斯主要茶葉生產商Orimi貿易公司表示，「印度的削減量平均延遲了一個月，而且我們還面對其他國家，尤其是斯里蘭卡的茶葉供應延遲。」