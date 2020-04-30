10年一見！哈伯望遠鏡捕捉到「阿特拉斯彗星」分裂成30塊

▲哈伯可以觀測到與房屋大小​​一樣小的碎片，專家估計，整個慧核可能不超過2個足球場的長度。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

通常彗星的分解過程不容易被觀測到，但哈伯太空望遠鏡日前捕捉到阿特拉斯彗星（ATLAS）分裂成30多個碎片的畫面，讓天文學家歡喜，對彗星的瞭解更進一步。阿特拉斯彗星在2019年12月29日被發現，當時被認為是20年來最亮的慧星之一。

根據NASA官網指出，阿特拉斯彗星在3月中因為慧核的冰芯開始破碎而變暗，4月20日已經分裂成30個碎片，但到23日，又只看到25個碎片，有可能是因為被其他碎片遮住，加州大學洛杉磯分校（UCLA）行星科學和天文學教授大衛（David Jewitt）說，「彗星在2天內發生巨大變化，我們還很難將整個動態圖呈現。」

馬里蘭大學哈伯第二觀測小組負責人葉全志（Quanzhi Ye）則表示，「我們很少看到彗星突然碎裂，通常都因為太小、太暗看不見，這種規模每10年也只會發生1至2次。」

▲3天後觀測到的碎片數量減少。（圖／翻攝自NASA官網）

阿特拉斯彗星目前在火星軌道內，距離地球約1.46億公里，將於5月23日以距離1.16億公里最接近地球，並在8天後繞過太陽。

有天文觀測愛好者認為這是個壞消息，因為天際間將少了一顆閃耀的星，但也有人表示，雖然機率不大，但如果碎片能安全越過太陽，也許能在它最接近地球時觀測到一群慧星碎片，也是個難得的機會。