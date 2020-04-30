川普宣布「社交距離政策」不延長實施！下周就要飛別州：支持重啟經濟

▲美國總統川普表示，保持社交距離的政策30日到期以後將不再延長實施。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普29日表示，聯邦政府先前宣布的「保持社交距離」防疫指導方針明（30）日到期後，將不再延長實施。他非常支持各州州長重啟經濟，隨著重新開放，目前的防疫措施也會逐漸「淡出」（fading out），也透露預計下周開始繼續州外旅遊，第一個目的地可能是亞利桑那州。

綜合CNN、《美聯社》報導，川普29日表示，隨著各州陸續開始重啟經濟，保持社交距離的政策30日到期以後，將不再延長實施。他提及決定鬆綁禁令的州長們時說道，「我非常支持他們的做法」，而目前的指導方針將會慢慢「淡出」。

▲美國聯邦政府宣布15天防疫指導方針，其中包括保持社交距離。圖為美國等待進入商店的民眾排隊時保持距離。（圖／路透）

川普也提及疫情爆發前的生活常態，例如餐廳和體育館中原本應該都會擠滿人潮。他說，「我不希望大家習慣（現在）這樣，我看到的新常態是像3個月前那樣。」

川普透露，他也將恢復州外旅遊，預計下周飛往亞利桑那州，接著可能還會前往俄亥俄州，「我們將要開始到處移動，希望在不久的將來，將會出現很大的集會，大家將可以坐在彼此身邊」，但也透露這些細節將取決於各州。

美國目前累計超過103萬人感染新冠肺炎，6萬多人染疫死亡。許多州決定逐步重啟經濟，但也有一些地方採取積極行動。據《洛杉磯時報》，加州洛杉磯市長埃里克．賈西迪（Eric Garcetti）29日表示，所有市民現在都可以到市府經營的機構，免費接受篩檢。官員指出，擴大檢測範圍對於掌握染疫人數至關重要，取得確切了解以後，才能夠決定鬆綁禁足令。

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