「下身沒穿」帥記者身分起底竟是「大咖明星子」　LIVE微微上舉有反應

圖、文／CTWANT

過去新聞圈常常流傳，主播播報新聞時，上半身看起來西裝筆挺，下半身搞不好是短褲、拖鞋，現在還真的有人印證這個傳聞，而且還是「超人」之子！

最近新冠肺炎疫情延燒，美國疫情嚴峻，許多地方都改成在家上班，就連電視台記者也不例外。已故「超人」克里斯多夫李維（Christopher Reeve）的記者兒子威爾李維(Will Reeve)，近日在美國ABC電視台的晨間節目《Good Morning America》節目中，採訪佛羅里達州利用無人機，為長者遞送處方箋藥物的新聞時，在家與棚內的主播進行新聞連線。但畫面上的李維，上半身是西裝搭配襯衫，看起來很正式，但他以為下半身會被字幕框遮住，鏡頭不會拍到，居然沒有穿外褲就入鏡。

▲已故「超人」之子威爾李維是一名電視台記者，近日他在家上班與棚內主播連線，結果下半身沒穿褲子的「秘密」，透過鏡頭大放送。（圖／周刊王提供，下同）

而在與主播連線快結束時，他因為坐久了，還做出了「自然反應」，把腳微微往上抬，這個不經意的小動作，反而讓他的「下半身」露更多。而透過現場新聞連線放送，李維不小心把他自己在家沒穿外褲的「小祕密」，透過鏡頭大放送。

而李維的這段連線畫面，事後被放在網路到處瘋傳，不少網友都笑翻直呼「這年頭記者都不穿褲子了嗎？」而身為祕密被外洩的苦主，李維解釋，他其實是打算在連線後，要出門去運動，所以先行換上運動短褲，結果在畫面上看起來很像沒穿外褲，他也自嘲說「就讓大家笑個飽吧！」

更多CTWANT報導

結婚16年！離婚1天前夫「突中2400萬」：媽買的 女傻眼氣炸提告討錢

瓊瑤女神陳德容驚爆離婚！ 8年豪門婚姻告終

外媒曝金正恩現況「親信掌權」 中國居民：中朝邊境情況緊張