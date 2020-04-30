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美股道瓊漲532點　台指期開盤上揚104點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 532.31 點。台指期今（30）日開盤上漲 104 點，來到 10,813 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

吉利德明星藥「瑞德西韋」 試驗結果傳出佳音，加上盤中時段聯準會宣布維持接近零利率的政策，提振華爾街信心，能源股扶搖直上，Alphabet 領科技股衝高，美股四大指數全面收漲。回頭看台指期今（30）日開盤上漲 104 點，來到 10,813 點。

美股道瓊指數上漲 532.31 點，或 2.21%，收 24,633.86 點。標普 500 指數上漲 76.12 點，或 2.66%，收 2,939.51 點。那斯達克指數上漲 306.98 點，或 3.57%，收 8,914.71 點。費城半導體指數上漲 84.55 點，或 4.94%，收 1,797.76 點。

請繼續往下閱讀...

美國聯準會週三最新政策聲明表示，將維持利率接近為零的政策，承諾竭盡所能動用全部工具支撐經濟，應對新冠肺炎帶來的巨大風險。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 保證，在可預見的未來，現行政策仍將保留，並在必要時採取新措施。鮑爾說：「我們仍在撲滅大火，我們仍在努力取勝，我們會在相當長的一段時間內達到目標。」

此外，美國總統川普公開要求美國食品暨藥物管理局 (FDA) 加速批准瑞德西韋，也激勵美股道瓊期貨續漲。

截至今早8：47，台指期上漲 100 點，來到 10,809 點。

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