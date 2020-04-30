金正恩專屬列車再現蹤！　衛星6天後又拍到「停靠元山市」

▲疑似金正恩的專屬列車，被衛星拍到停靠元山市「領導站」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

金正恩神隱第19天，商業衛星29日拍到疑似北韓領導人的專屬列車，停靠在江原道元山市火車「領導站」。此前同樣疑似領導人的專屬列車，也在21日至23日時，被拍到停靠在同一站。

《北緯38》報導，衛星於21日至23日拍到該輛列車後，到29日再次發現的期間，並不能確定是否曾經離站，或是一直待在元山市的「領導站」。不過從照片上可以看見，引擎端已經沒有和火車的南端掛接，目前不清楚引擎端的車廂是否離站，或只是停靠在天蓬下才沒有被拍到，但此跡象顯示暫時沒有人安排列車準備離開。

列車再次現蹤元山市，並不代表金正恩本人就在此地，也不能證實任何有關他身體狀況的傳聞，因為自他11日神隱至今，沒有任何北韓核心高層以外的人見過他，衛星照片也未清楚捕捉到他的影像。

報導強調，因為列車停靠在「領導站」，並不能清楚確定該輛車就是金正恩的專屬列車；不過，「領導站」確實是專門為金家開設的，一般平民列車或是物資運輸列車不允許進站。

另外一個能提供線索的是，過去12個月內，衛星曾2次拍到該輛列車停靠在領導站，正好都是金正恩在元山市出沒的時間點。